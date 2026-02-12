¿Brad Pitt vs Tom Cruise? Este es el video generado con la IA de Seedance 2.0 que le está dando la vuelta al mundo por su realismo

En las últimas horas se ha hecho viral un video que muestra una escena de película nunca antes vista, donde Brad Pitt y Tom Cruise protagonizan una pelea épica, que ha decir verdad ha llamado mucho la atención de los fanáticos del cine… Aunque esta secuencia en realidad nunca se rodó, pues se trata de un video generado por Inteligencia Artificial.

El video fue subido a redes por Ruairi Robinson, un cineasta que ha conseguido nominaciones al Oscar, quien ganó reconocimiento mundial por sus sus cortometrajes y animaciones de ciencia ficción, sobre todo por Fifty Percent Grey de 2011.

¿Qué se sabe sobre el video de Brad Pitt vs Tom Cruise?

Con apenas unas horas de estar en redes, este material ha conseguido cerca de 3 millones de vistas únicamente en la red social X, aunque no es el primero que su “creador” ha generado, pues horas antes había subido uno muy parecido aunque este no consiguió impactar tanto como el segundo.

Esto solamente ha demostrado que la IA ha ganado gran terreno respecto a la generación de contenido que cada vez luce más real, donde el mismo autor intelectual del video compartió lo siguiente como descripción:

"Este fue un mensaje de 2 líneas en “Seedance 2”. Si, los chicos de Hollywood están cocinados, tal vez los chicos de Hollywood están cocinados también, no lo sé".

This was a 2 line prompt in seedance 2. If the hollywood is cooked guys are right maybe the hollywood is cooked guys are cooked too idk. pic.twitter.com/dNTyLUIwAV — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

¿Qué es Seedance 2?

Hace unos días que llegó Seedance 2.0, el cuál es un modelo de Inteligencia Artificial desarrollado por ByteDance (la empresa matriz de TikTok), el cuál está diseñado para la realización de videos hiperrealistas, el cuál combina diferentes tipos de textos para que se generen los contenidos como un nivel de “director”.

Tiene la capacidad de generar secuencias con diferentes ángulos de cámara sin afectar el contenido realizado y se presume que genera sonido ambiental, diálogos, música de fondo en una calidad de 4K. Este modelo se encuentra en fase beta pública, donde cualquiera puede probarlo a través de plataformas como Dreamina o Dzine.ai.