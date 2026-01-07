Exfutbolista del Barcelona recibió como regalo de Reyes Magos el Batimóvil REAL de Batman

Este exfutbolista del Barcelona recibió un regalo de Reyes Magos este martes 6 de enero de 2026. El brasileño se regaló el batimóvil real de Batman , un helicóptero y un jet privado; adquisiciones que sólo las podría tener un Bruno Díaz en el Universo de DC Cómics. El exjugador del PSG y referente de la Selección Brasileña, es Neymar Jr.

Neymar se regaló el Batimóvil de Batman

A través de sus redes sociales fue como Neymar Jr publicó un video en donde se ven el Batimóvil de Batman , un helicóptero y un Jet Privado. Este regalo se dio luego de que el exextremo del Barcelona renovara su contrato con el Santos de Brasil hasta diciembre de 2026.

¿Cuánto cuesta el Batimóvil real de Batman de Neymar Jr?

Uno de los sueños del delantero del Brasileirao era conseguir este auto del Hombre Murciélago , y de este modo, fue como el sitio Rede 98 le hizo la réplica de este automóvil del Líder de la Liga de Justicia, el cual le habría costado cerca de 2 millones de dólares, el cual es un vehículo muy padre y sobre todo, único.

¿Cuáles son los lujos de Neymar?

El delantero nunca ha ocultado su amor por los lujos, al futbol y sobre todo a los negocios, donde se incluyen el jet privado y el helicóptero; este último tiene un precio de 9 millones de dólares, y el primero en 46 millones de dólares.

¿Cuál es el Batimóvil de Batman que compró Neymar?

La réplica del Batimóvil que compró Ney es la que salió en la trilogía de Christopher Nolan, cuando Christian Bale fue el protagonista del Batman de este director. Sin embargo, hace un par de años se pudieron vender 10 réplicas de estos autos, las cuales fueron creadas por Action Vehicle Engineering y pudieron estar disponibles con un precio aproximado de 2,9 millones de dólares.

Así esta equipado este vehículo

El automóvil cuenta con un motor LS3 V8 de 6.2 y 525 caballos de fuerza, el cual tiene una transmisión de paletas de cambio y un sistema de software muy avanzado; también incluye un sistema de pantalla de humo y torretas de armas simuladas. Tiene un peso estimado de 2,500 kg y esto quiere decir que es más ligero que algunos autos eléctricos modernos como el Cybertruck.

Está compuesto por fibra de carbono, kevlar y fibra de vidrio, su chasis es de acero de grado aeronáutico, tiene frenos de disco en cada una de sus llantas; su cabina recuerda el interior del Batimóvil de Nolan. Incluye un tablero digital, sistema de GPS, asientos personalizados y un parabrisas de vidrio de una sola vía.