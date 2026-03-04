Estrenos de cine | Estas son las NUEVAS películas en cartelera para este fin de semana: The Bride!, Hoppers y más

¿Sin plan para el fin? ¡No te preocupes! Aquí te compartimos los estrenos de cine para el fin de semana del 5 al 8 de marzo. Elige el que más llame tu atención, adquiere tus entradas y prepárate para pasar un día lleno de historias maravillosas. Los estrenos de esta semana incluyen desde tiernas películas animadas hasta dramas y documentales musicales.

Estrenos de cine: estas son las NUEVAS películas en cartelera para este fin de semana

A continuación, la cartelera con todos los estrenos en cines de México para este fin de semana. Todas las cintas estarán disponibles a partir de este jueves, 5 de marzo:



A New Dawn: Si eres amante de los animes, esta película es para ti. Dirigida por Yoshitoshi Shinomiya, la cinta sigue la historia de Keitaro, un joven que busca desarrollar los fuegos artificiales que su padre dejó inconclusos en una antigua fábrica.

Ateez VR Concert: Light the Way: Disfruta del concierto de la banda de pop surcoreana a través de una experiencia en realidad virtual.

Aurora: What Happened To The Earth?: La cantante noruega lleva su música a la gran pantalla a través de este documental sobre su más reciente concierto en el Palacio de los Deportes.

Buena Suerte, Diviértete, No Mueras: Comedia de ciencia ficción en la que un viajero del tiempo irrumpe en un restaurante de Los Ángeles con el objetivo de reclutar a un grupo de clientes para salvar la humanidad de una IA rebelde.

Coyotes: Terror en la ciudad: Si lo que buscas es suspenso, Coyotes es para ti. La cinta sigue la historia de una familia que se queda atrapada en su casa durante un incendio forestal, a la par que una manada de coyotes salvajes los comienza a acechar.

ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS: Disfruta el concierto de la aclamada boyband mientras conoces sus inicios en los escenarios hasta el ascenso a la fama.

Hoppers: Operación Castor: Una de las películas animadas más esperadas. La película cuenta la historia de una niña que coloca su conciencia en un castor robot, lo que permite a los humanos comunicarse con animales. Con una puntuación de 97% por parte de la crítica, Hoppers es la película mejor calificada desde Turning Red.

Si pudiera, te patearía: Una comedia llena de drama. La cinta sigue la historia de una mujer que intenta lidiar con diversos problemas en su vida: la enfermedad de su hija, una persona desaparecida y un marido ausente.