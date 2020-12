FOTOS | A 20 años del estreno de Camino a la fama, descubre qué fue de su elenco.

Camino a la fama es una película estrenada en el año 2000 y dirigida por Nicholas Hynter. Un dato curioso es que la mayoría de los personajes principales eran bailarines y no actores. La historia se centra en las ilusiones de varios novatos por permanecer y triunfar en la Academia Americana de Ballet en la ciudad de Nueva York, a su paso por la institución descubrirán si realmente su pasión es bailar.

A pesar de no tener críticas muy favorables consiguió alrededor de 26 millones de dólares en taquilla, en su 20º aniversario se puede describir como una película de culto dentro del mundo de las coreografías. El reparto fue conformado por Amanda Schull, Ethan Stiefel, Sascha Radetsky y Julie Kent, quienes son profesionales en la disciplina del ballet y la que era verdaderamente novata en ello fue Zoe Saldana.

Amanda Schull siguió bailando en el Ballet de San Francisco hasta su retiro en 2006 y posterior a ello, hizo una carrera en la industria de la actuación, particularmente en la televisión donde realizó participaciones especiales para series populares como Lie to Me, Pretty Little Liars, Two and a Half Men, Grimm, The Mentalist entre otras.

Zoe Saldana ha sido la más destacada de esta generación, casi tal cual lo predijo Camino a la fama cuando ella se queda con el acto principal. Esto significó su debut en la pantalla grande y se consolidó con grandes franquicias como Star Trek (2009) y Guardianes de la galaxia (2014), además de su clamado protagónico en Avatar (2009).

Ethan Stiefel no desaprovechó su gran trayectoria en el mundo del ballet y lo explotó hasta su retiro en 2012, además permaneció en el Teatro Americano de Ballet. También regresó como Cooper Nielson en la secuela que se realizó de Camino a la fama, aunque en ese universo no tuvo el éxito que tiene en la vida real como bailarín.