FOTOS | Así es como Jackie Chan se convirtió en una leyenda de Hollywood.

Jackie Chan enfrentó grandes obstáculos para ganarse un lugar en la industria cinematográfica, pero, su pasión y gran talento para las artes marciales lo catapultaron hasta convertirse en uno de los actores mejor pagados del género de acción.

Desde temprana edad, Jackie Chan estudió teatro, baile, canto, y acrobacias, aunque, lo que siempre le apasionó fueron las artes marciales y el cine.

Antes de convertirse en todo un maestro de las artes marciales, Jackie dedicaba 15 horas diarias a sus entrenamientos, hasta que llegó su oportunidad para convertirse en doble de acción.

Hemos visto a este actor escalar en la industria cinematográfica, y a pesar de todos los obstáculos y desesperanza, él se mantiene como un referente de las comedias de acción.

“Hacer una película poco taquillera significaba que no habría oportunidad de hacer otra. Hubo un periodo de mi vida en el que me sentía perdido y no sabía qué dirección tomar”, confesó Chan.

Obtuvo un Oscar honorífico por su destacada trayectoria en Hollywood, y no es para menos, ya que, con más de 150 películas a lo largo de su carrera, se ha convertido en uno de los actores mejor pagados en el rubro de acción.

El compromiso del actor con su trabajo, lo ha llevado a sufrir fuertes lesiones, la más importante de ella lo llevó al quirófano a causa de una severa lesión en el cráneo, y como resultado perdió algo de audición en el oído izquierdo, además de que lleva una placa metálica en la cabeza.

La fama no sólo trajo cosas buenas, la estrella de origen chino, llevó su vida al límite al enfrentar diversos problemas por el abuso del alcohol, así como estuvo involucrado en varios escándalos al relacionarse con múltiples mujeres.

Al respecto, Chan advirtió que todo aquello que estuvo mal en su vida, habría de remediarlo ahora que recuperó las riendas.

Jackie creó una organización para ayudar a personas de escasos recursos que se encuentran en todo el mundo, y además, hace una labor incansable para ayudar a los más necesitados, como embajador de la UNICEF.

La vida y obra de Jackie Chan nos demuestran que la constancia, disciplina, y pasión, son indispensables para conquistar cualquier sueño.

No te pierdas a Jackie Chan en “Shangai Kid” y “Shangai Kid en Londres” por Azteca 7.