No te pierdas la inspiradora historia de 6 jóvenes de McFarland que hicieron historia.

No podemos olvidar a Martha Higareda, quien fue parte de “McFarland: Sin Límites” dando vida a Lupita.

No podemos olvidar a Martha Higareda, quien fue parte de “McFarland: Sin Límites” dando vida a Lupita.

FOTOS | Conoce a los extraordinarios hermanos que inspiraron McFarland: Sin Límites.

La película de Disney “McFarland: Sin Límites” cuenta la historia de un increíble equipo de Cross Country que demostró que los sueños se hacen realidad.

Basada en la historia real de los hermanos Díaz, “McFarland: Sin Límites” retrata los pasos de estos corredores novatos de la ciudad de McFarland, un pueblo agrícola con dificultades económicas del Valle Central de California, quienes pasan por varios obstáculos para formar un equipo de Cross Country bajo la dirección del entrenador Jim White.

David, Damacio y Danny Díaz, así como el entrenador White, fueron la inspiración detrás de la película de Disney, quienes fueron interpretados por los actores Rafael Martínez, Michael Aguero y Ramiro Rodríguez, mientras que Kevin Costner fue Jim White.

Por supuesto no podemos olvidar la participación de la mexicana Martha Higareda, quien hizo el papel de Lupita, una manicurista y estilista muy vivaracha.

Respecto al tratamiento de la película sobre su vida, Damacio asegura que tanto él como su familia quedaron muy contentos.

“Estamos muy orgullosos de la manera en que la película nos muestra a nosotros y a nuestra familia. Fuimos criados en los campos... Esa era nuestra vida. Comenzamos a recolectar, harar y sembrar desde que teníamos siete u ocho años de edad. Así era como todo comenzó, ese era nuestro modo de vida”.

Jim White cuenta que la única que tuvo sus dudas fue la Sra. Díaz, madre de los muchachos, pues después de verse en la película le dijo: “Me encantó la película, pero no me mostraron lo suficientemente estricta”.

Actualmente los hermanos Díaz siguen corriendo, aunque ya no como en su juventud, pero lo hacen para mantenerse en forma, dar un buen ejemplo a sus hijos y por puro amor.

