Las similitudes entre una escena de “Winnie the Pooh” y “El Libro de la Selva” fue la que reveló el reciclaje entre películas.

Baloo y Pequeño Juan no solo son osos muuuy parecidos, sino también se saben los mismos pasos de baile.

FOTOS | Descubren escenas idénticas de El Libro de la Selva y otras películas.

Al parecer a Disney se le hizo fácil reciclar algunas escenas de sus películas.

Aunque seguramente ya has perdido la cuenta de cuántas veces has vistos los clásicos de Disney, e incluso puedes presumir que te sabes los diálogos de muchos de ellos, estamos seguros de que no te habías dado cuenta de que en varios hay escenas idénticas.

Recientemente un usuario de Tik Tok compartió un comparativo de dos escenas de las películas “El Libro de la Selva” y “Winnie The Pooh”, en donde se puede ver a Mowgli y Christopher Robin dando una tranquila caminata. Hasta aquí nada extraño, pero si pones atención, ambos personajes hacen los mismos movimientos: suben a una roca, recogen y avientan una piedra, siguen caminando y hacen equilibrio en un tronco.

Sin embargo, parece que esto no es una simple casualidad, si no una práctica muy común, especialmente en las películas viejitas de Disney, en donde reciclaban algunas escenas para eficientar tiempos.

Y es que esta escena no es la única, pues también se utilizó descaradamente la de la canción “Quiero ser como tú” de “El Libro de la Selva”, para una de la película “Robin Hood”, donde el Pequeño Juan arma un fiestón en el bosque.

Otro par de escenas idénticas es la de Mowgli recibiendo cariñosos lengüetazos de los lobos que lo criaron y la de Arturo y los perros de Merlín en “La espada en la piedra”.

Seguramente estas nos son las únicas semejanzas entre películas de Disney. ¿Tú conoces alguna otra?

No te pierdas “El Libro de la Selva” este domingo 28 de febrero por la pantalla de Azteca 7.