FOTOS | Diego Luna volverá a ser Cassian Andor para una serie de Star Wars.

Diego Luna es Cassian Andor en Rogue One: Una historia de Star Wars y podrás verla a través de Azteca 7.

Con la llegada de Disney Plus a México, se han dado a conocer más noticias al respecto, una de ellas es que el universo de Star Wars seguirá su camino a través de diversas series. Diego Luna traerá de vuelta al personaje de Cassian Andor para una nueva producción. El espía de la Alianza Rebelde regresa junto con Alan Tudyk como K-2SO, el androide que lucha junto a los rebeldes en Rogue One: Una historia de Star Wars.

Andor se dio a conocer en Rogue One, su misión era robar los planos de la Estrella de la Muerte para posteriormente destruirla, sin embargo, la historia dice que aquella nave rebelde fue aniquilada por Luke Skywalker en el Episodio IV y es precisamente en ese tiempo donde está ambientada la misión, por lo que esta serie está planeada como una precuela.

Aunque todavía no hay fecha de estreno, la producción sigue a pesar de la pandemia, y por supuesto, será vista a través de la plataforma Disney Plus. Por ahora los confirmados en el elenco además de Luna y Tudyk son: Genevieve O’Reilly, Adria Arjona, Stellan Skarsgard, Denise Gough Y Kyle Soller. Tony Haynes será el encargado de la dirección, reconocido por trabajos como Black Mirror y Doctor Who, este rumbo fue el que tomó la producción después de que Tony Gilroy (guionista de Rogue One) rechazara trasladarse a Londres para rodar la serie a finales de este año, sin embargo permanecerá como productor ejecutivo.

Cassian Jeron Andor, conocido con otros alias como Willix, Aach, Joreth Sward y también bajo el término de Fulcrum. Es un oficial de inteligencia que sirvió en la Confederación de Sistemas Independientes durante la Guerra de los Clones. Posteriormente formó parte de la Alianza para restaurar la República.