¡No te pierdas a Will Smith en Enemigo Público por Azteca 7!

Will Smith tiene 3 hijos, Trey de su primer matrimonio, y Jaden y Willow de su actual pareja.

A Will le gusta aprender diferentes idiomas, pero el español es el que mejor habla.

Will Smith tiene coeficiente intelectual de genio.

Desde 2016, Will no asiste a los premios Oscar como forma de protesta.

Will Smith es una de las personalidades más rentables de Hollywood.

Will Smith tiene 3 hijos, Trey de su primer matrimonio, y Jaden y Willow de su actual esposa.

FOTOS | Estos son los secretos mejor ocultos sobre Will Smith.

Will Smith convierte todo lo que toca en oro, y existen muchas cosas que aún desconoces sobre él, aquí te lo decimos todo.

Will Smith tiene sus secretos bien guardados, y sin duda es una de las personas más extraordinarias y fascinantes de la farándula, aquí tenemos lo más sobresaliente sobre aquello que pocos conocen.

¡No te pierdas a Will Smith en Enemigo Público por Azteca 7!

El fanático

¿Quién no admira a Will Smith? Es mundialmente conocido, y todo lo que hace lo hace bastante bien, o al menos hasta ahora su trayectoria ha estado llena de éxitos, sin embargo, él también tiene a sus personalidades favoritas en el entretenimiento.

Y es que el actor, productor, músico, empresario, es fanático del trabajo de la leyenda de Hollywood, Harrison Ford, aunque por alguna extraña razón no los hemos visto compartiendo cuadro en ningún proyecto de cine o televisión.

El repetitivo

Si eres fanático de este actorazo, habrás notado que siempre, en varias de sus actuaciones, él menciona alguna línea de diálogo que incluye la frase: “Aw, hell no”, y si no lo habías detectado, puedes confirmarlo en “Enemigo Público” por Azteca 7.

El juguetón

El ajedrez es su pasatiempo favorito y tal vez el menos evidente de sus hobbies, sin embargo, él lo considera apasionante.

Algo que ha desatado la euforia del mundo entero, y que ha conquistado las redes sociales, es la gran habilidad que tiene Will Smith para cumplir con la misión de armar el cubo Rubik en menos de un minuto, incluso podemos verlo presumiendo de su gran talento en su múltipremiada película “En Busca de la Felicidad”, donde actuó junto a su hijo Jaden.

El sabiondo

Es evidente que Will tiene algunas habilidades que van más allá de su carisma, y es que si revisamos cómo anda su IQ, todo tiene sentido, ya que, alcanza una puntuación de 115, y eso lo convierte en un verdadero genio, él mismo ha confesado que si no se dedicara a la actuación, sería ingeniero en computación, ya que, cuenta con una gran habilidad para las matemáticas.

El Padre y el hijo

Todo el mundo sabe (bueno casi todo el mundo) que Smith tiene tres hijos, Trey, Jaden, y su única hija, Willow, resulta ser que para la llegada de su primogénito, Will decidió hacer un libro para niños, esto a manera de un gesto cariñoso para honrar a su padre y madre, pero también para celebrar la llegada de Trey.

El presidencial

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama es un gran amigo y admirador de Will Smith, y no sólo eso, ya que el político ha mencionado de manera pública que si hicieran una película sobre su vida, le encantaría que su compa fuera quien lo personifique. ¡Vaya responsabilidad!



El guerrero

Will ha obtenido cuatro premios Grammys a lo largo de su carrera, y aunque, ha tenido grandes éxitos en taquillas, a la Academia de los premios Oscar no le ha parecido suficiente su trabajo, para brindarle una estatuilla, por lo que desde el año 2016, él ya no asiste a la entrega, como forma de protesta por la falta de nominaciones y reconocimiento en la industria al trabajo de las personas afrodescendientes.