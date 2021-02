El próximo domingo no te pierdas “Mujer Bonita” por la pantalla de Azteca 7.

En el cartel se puede ver claramente a Roberts, sin embargo el cuerpo no es de ella, sino de la modelo Shelley Michelle, quien la dobló en algunas escenas.

Tanto Richard como Julia no querían promocionar la película debido al tema tan fuerte que tocaba.

Julia es famosa por su emblemática sonrisa, pero no fue tan fácil que saliera de forma natural durante las grabaciones.

En el guión inicial Edward abandona a Vivian, es decir, que no llega en la limosina y su ramo de flores.

FOTOS | Los secretos de Mujer Bonita que no conocías y que te enamorarán.

El clásico del cine “Mujer Bonita” sigue enamorando igual o más que cuando se estrenó.

Aunque Julia Roberts y Richard Gere han protagonizado muchas películas en su carrera, sus nombres siempre estarán ligados al clásico del cine “Mujer Bonita”, una cinta que sigue haciendo suspirar generación, tras generación.

Han pasado ya 30 años desde que la historia de una adorable prostituta, con una hermosa y cautivadora sonrisa, enamora a un exitoso empresario de Wall Street, pero siguen saliendo a la luz secretos detrás de ella que muy pocos saben.

Resulta que el guión inicial de “Mujer Bonita” no era precisamente el que vimos en las pantallas, pues para empezar la bella Vivian no era tan inocente en la primera versión, en realidad era una adicta a la heroína y para rematar, Edward Lewis al final no llega por ella en su lujoso auto, sino que la abandona y regresa con la que era su novia.

Sin duda el cambio se agradece, ya que al transformarse en un “cuento de hadas”, la película logró convertirse en un ícono del séptimo arte.

“Mujer Bonita” costó aproximadamente 13 millones de dólares, una cifra muy pequeña en comparación a lo que logró recaudar en taquilla: ¡430 millones de dólares!

Entre los otros posibles finales para Vivian, se había contemplado que muriera por una sobredosis o que se gastaba lo cobrado con su amiga, pero la productora que inició con este proyecto quebró y fue absorbida por Disney, de ahí que la historia se hizo más dulce y rosa.

Durante el rodaje la producción se enfrentó a la negativa de varias marcas a prestar un vehículo para el personaje de Gere, la arrepentida que se han de estar dando Ferrari o Porche, pues el único que dijo sí fue Lotus, por lo que Edward maneja un Lotus Espirit SE de 1989.

Por otro lado, aunque Roberts es famosa por su emblemática sonrisa, no fue fácil que esta se lograra durante las grabaciones, por lo que incluso el director tubo que hacerle cosquillas en los pies para una de las escenas.

Y por si esto no fuera poco, tanto Richard como Julia no querían hacer la promoción de la película por el tema de la prostitución, pues en su momento Roberts dijo que el filme era “terrible, espeluznante y feo”, mientras que el actor pidió perdón por lograr que un personaje tan ruin como el que interpretó llegara a parecer todo un príncipe.

A pesar de estos turbios secretitos, “Mujer Bonita” seguirá siendo una de nuestras películas favoritas de todos los tiempos y siempre estaremos enamorados de la fascinante personalidad de Vivian y la galanura de Edward.

No te pierdas este domingo 14 de febrero “Mujer Bonita” por la transmisión de Azteca 7.