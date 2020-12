FOTOS | ¿Por qué Sean Connery es considerado el mejor James Bond de la historia?

La carrera actoral de Sean Connery fue más allá del agente secreto y tuvo películas como La roca, la cual será transmitida por Azteca 7.

Sean Connery es un emblema para todos los que han portado los trajes de James Bond. Quizá la época lo favoreció o solamente fue la hazaña de ser el primero, al menos en el cine, ya que algunos cuentan la serie de televisión en la que el estadounidense, Barry Nelson le dio vida al personaje pero quien le inyectó la personalidad y la guía a seguir, fue el actor británico, el cual hizo su aparición con 32 años de edad en Dr. No (1962).

Thomas Sean Connery nació en Edimburgo un 25 de agosto de 1930 y su deceso sucedió el reciente 31 de octubre de 2020 a la edad de 90 años. Para la década de los 50, el actor participó en diversas producciones cinematográficas como No Road Back (1957), Brumas de inquietud (1958), Tarzan’s Greatest Adventure (1959), entre otras. Sin duda, su apogeo llegó en 1962 cuando el personaje de James Bond creado por Ian Fleming, le dio su primer gran éxito junto a la primera chica Bond, Ursula Andress.

Posteriormente vinieron más secuelas de la saga, tales como De Rusia con amor (1963), Goldfinger (1964), Operación Trueno (1965) y Solo se vive dos veces (1967), dando por sentada su última aparición. Sin embargo la crítica y los fanáticos no aceptaron a George Lazenby como la nueva piel de Bond en On Her Majesty’s Secret Service (1969) y Connery tuvo que regresar en 1971 para Los diamantes son eternos. Su argumento para dejar al icónico personaje fue que no quería encasillarse más, necesitaba nuevos retos profesionales y finalmente se le cumplió, por lo que Roger Moore lo sustituyó. En 1983 llegó su última aparición como James Bond, un poco haciéndole honor al nombre de la película Nunca digas nunca jamás, ya con 52 años de edad, demostró al detective secreto en una faceta más madura, además de convertirse en el único actor en representar el papel en tres décadas distintas.