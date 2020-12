FOTOS | ¿Recuerdas a Ben Barnes? Él fue el Príncipe Caspian en Las crónicas de Narnia.

Ben Barnes es el Príncipe Caspian en Las crónicas de Narnia: La travesía del viajero del Alba y podrás verla a través de Azteca 7.

El estreno de la última entrega de la saga, Las crónicas de Narnia: La travesía del viajero del Alba, cumple 10 años este 2020. El elenco se ha mantenido muy hermético tras la conclusión del proyecto, muy pocos se han mantenido en la industria cinematográfica, tal es el caso de Ben Barnes quien ha sido constante en cine y televisión.

Ben Barnes debutó como el Príncipe Caspian en la segunda cinta de Las crónicas de Narnia (2008), en ese intermedio hasta la tercera película, obtuvo el papel protagónico como Dorian Gray en 2009. Posteriormente participó en proyectos como Killing Bono (2011), The Words (2012), The Big Wedding (2015), entre otros, su última aparición en la pantalla grande fue como Tom Ward en Seventh Son (2015).

Con el crecimiento de las plataformas streaming, muchos actores han encontrado una oportunidad en las series y se han convertido en grandes producciones con amplio presupuesto. Barnes ha apostado por series como Sons of Liberty (2014) y más recientemente se destaca su participación en Westworld de HBO, la cual sigue produciendo temporadas. En ese mismo formato, también formó parte del reparto principal de The Punisher, una serie de Marvel. Algunos de sus últimos proyectos son Gold Digger (2019) y Shadow and Bone, que sigue en postproducción este año.

El británico de 39 años tiene una formación completa en la actuación y por mucho tiempo estuvo en el teatro, ahí tuvo sus inicios en obras como The Dreaming (2001), Murder In The Cathedral (2004), Loving Ophelia (2004), Sex, Chips and Rock n Roll (2005) y The History Boys (2006), esta la tuvo que abandonar para unirse al elenco de Narnia. Su última aparición teatral fue como Stephen Wraysford en Birdsong (2010).