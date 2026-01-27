Guillermo del Toro cantando mariachi es justo lo que necesitabas para empezar bien el día

Si hoy necesitabas una señal para sonreír, aquí está y de veras que te servirá: Guillermo del Toro cantando mariachi en Sundance 2026. Así es, el cineasta mexicano protagonizó uno de los momentos más memorables del festival al unirse a un grupo de mariachis en una fiesta privada posterior al evento, la cual fue una celebración especial dedicada a su trayectoria.

Si no has visto el video, no te lo puedes perder, es una joya:

https://x.com/kylebuchanan/status/2015983816855220496?s=20

El momento que nadie esperaba en Sundance

La escena que ya se volvió viral en redes sociales ocurrió durante un evento fuera de la programación oficial del Festival de Cine de Sundance, organizado en honor al director. Entre los invitados se encontraban figuras como Elijah Wood, The Daniels y varios productores influyentes de la industria. Todo transcurría como una elegante reunión de colegas del cine, hasta que apareció el mariachi y, obviamente, el tapatío tuvo que disfrutar el momento echándose un palomazo.

Del Toro, tacos y rancheras

Como si no bastara con cantar, Del Toro también se volvió viral porque se metió hasta la cocina para ayudar a preparar tortillas y tacos para los asistentes. La verdad es que el cineasta dejó fascinados a sus fans con ambos clips y es que una vez más demuestra el enorme carisma que posee, motivo por el cual millones de sus fans se derriten ante él. Solo él podría servirte un taco y entonar “Cielo Rojo” en una fiesta como esta.

Cronos, Frankenstein y un momento muy mexicano

La fiesta coincidió con la proyección especial de Cronos, su ópera prima, dentro de las actividades del festival. Un perfecto homenaje a Del Toro, quien vive en estos momentos uno de los puntos más altos de su carrera gracias a Frankenstein, cinta que acumula nueve nominaciones al Oscar 2026, incluyendo mejor película y mejor guion adaptado.

Frankenstein vuelve a cines en México

Para celebrar los mejores años de la carrera del director, Frankenstein regresará a salas mexicanas el 5 de febrero de 2026, previo a los Premios Oscar.

¿Soñabas con un día ver al talentoso director cantando mariachi?