Guillermo del Toro confirma escenas ELIMINADAS de Frankenstein, así podrás verlas

¡Ya está confirmado! Tras el descomunal éxito en taquilla y streaming, ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro contará con su propia edición física, misma que tendrá escenas nunca antes vistas, que fueron ELIMINADAS del corte final. Así lo confirmó el cineasta mexicano a través de un post vía redes sociales.

La confirmación se dio luego de que una fan publicara en X que le “encantaría” ver la escena eliminada del convento. Tal posteo se refiere a una secuencia de Elizabeth Harlander (Mia Goth) en el convento en el que vivía antes de casarse con William Frankenstein (Felix Kammerer). El comentario llegó a ojos de Del Toro, quien respondió con un mensaje corto pero conciso: “Se incluirá en el lanzamiento en físico”.

It will be included in the physical media release https://t.co/keSP0tHvUX — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 26, 2025

¿Cuándo se estrenará la edición física de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro?

Si bien el lanzamiento en físico ya fue confirmado por el ganador al Oscar, aún no hay una fecha de estreno confirmada, por lo que los fanáticos de esta nueva adaptación de la novela de Mary Shelly tendrán que esperar un poco más. No obstante, la noticia ya ha causado revuelo, especialmente entre los coleccionistas, quienes anhelan por tener en sus manos un DVD, Blue-ray o 4k UHD de la cinta protagonizada por Jacob Elordi (La Creatura) y Oscar Isaac (Victor Frankenstein).

El rotundo éxito de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro

‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro tuvo una breve ventana de estreno en salas de cines independientes, antes de ser lanzada de manera formal en streaming. Si bien su tiempo en la gran pantalla fue relativamente corto, con eso bastó para recaudar decenas de millones de dólares.

Con tan sólo 10 días en cines, la cinta acumuló un aproximado de 60 millones de dólares, mientras que su estreno en streaming también representó un gran éxito. Tan sólo en sus primeros tres días arriba, reunió poco más de 29 millones de vistas. Las cifras aumentaron a más de 62 millones de vistas durante sus primeros 10 días y a 85.5 millones tras dos semanas de estreno, alcanzando el puesto número uno como la película en inglés más vista en la plataforma.

En cuanto a críticas, la película cuenta con una aprobación del 94% en Rotten Tomatoes, así como 77 puntos en Metacritic y 7.6/10 en IMDb, todos ellos, sitios especializados en críticas y reseñas de cine y televisión.