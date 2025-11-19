Guillermo del Toro asegura que “Avatar 3” “va a sorprender a mucha gente”

El director mexicano Guillermo del Toro generó gran expectativa al compartir su opinión sobre “Avatar: Fuego y Ceniza”, la próxima entrega de la saga dirigida por James Cameron. Durante una entrevista con Hobby Consolas, el cineasta ganador del Oscar reveló que ya tuvo acceso a la película completa y la describió como una “auténtica obra maestra”.

Expectativas elevadas para Avatar 3

Del Toro aseguró que la tercera parte de la saga “va a sorprender a mucha gente”, aumentando las expectativas de críticos, fanáticos y espectadores. Aunque evitó dar detalles específicos, adelantó que la cinta alcanzará un nivel “más épico, emocional y salvaje” que las películas anteriores.

Admiración hacia James Cameron

El originario de Guadalajara expresó su profunda admiración por Cameron y el universo de Pandora: “Vi las tres películas de Avatar. Son auténticas obras maestras. No están preparados”. Para Del Toro, pocas veces un cineasta estadounidense ha logrado crear una mitología tan completa como la que Cameron ha construido con Avatar.

Amistad y profesionalismo

Más allá de la admiración profesional, Del Toro y Cameron mantienen una amistad cercana que se ha caracterizado por el intercambio de recomendaciones en cine y animación. Esta relación refuerza la confianza mutua en sus proyectos y explica la anticipación con la que Del Toro habla de la nueva entrega.

¿Qué viene después de Avatar 3?

James Cameron adelantó que, tras el estreno de Avatar 3, su objetivo será expandir aún más este universo y llevar al cine la adaptación de “El Último Tren de Hiroshima”, obra de Charles Pellegrino.

Estreno y producción de “Avatar: Fuego y Ceniza”

La película, cuyo título original es Avatar 3, llegará a los cines el 19 de diciembre de 2025. Con un presupuesto estimado de $400 millones de dólares, la producción promete una mezcla de acción, aventura, ciencia ficción, drama y fantasía. Según Del Toro, la visión de Cameron “abre la puerta a nuevas experiencias cinematográficas”, reafirmando el potencial de la saga para emocionar y sorprender al público global.

Sinopsis oficial

Cameron adelantó que la historia mostrará “nuevas culturas, nuevas criaturas y todo lo que se espera de una película de Avatar”. Más allá de los efectos visuales, el director subrayó que el objetivo es adentrarse en el corazón y el alma de los personajes, además de introducir figuras inéditas que enriquecerán el universo de Pandora.

Reparto de Avatar 3

El reparto estará encabezado por Sam Worthington como Jake Sully y Zoe Saldaña como Neytiri. Oona Chaplin, quien interpretará a Varang, la líder del Pueblo de Ceniza, y otro nombre que ha sonado es la actriz Michelle Yeoh.