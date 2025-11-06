Estreno de Frankenstein: 3 claves para entender la nueva película de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro vuelve a sumergirse en el universo de los monstruos con su versión de Frankenstein, una de las películas más esperadas del año. El director mexicano, conocido por su sensibilidad hacia las criaturas incomprendidas, promete una reinterpretación profunda y visualmente impactante del clásico de Mary Shelley.

Para entender la nueva obra del cineasta, aquí te dejamos tres claves que debes considerar antes de verla:



Una mirada humana al monstruo: lejos del terror tradicional, Del Toro presenta al "monstruo" como un reflejo de la soledad, la marginación y el deseo de pertenecer. Siguiendo su estilo (visible en filmes como El laberinto del fauno o La forma del agua ), el director transforma la figura de Frankenstein en un símbolo de empatía y redención.

Una estética gótica con sello personal: Del Toro combina la estética del horror clásico con su característico estilo barroco y melancólico. Escenarios sombríos, iluminación teatral y un diseño de producción impecable convierten cada plano en una obra pictórica. La cinta no solo busca asustar, sino también conmover y hacer reflexionar sobre lo que significa ser humano.

Crédito: Netflix

Con esta producción, el popular director mexicano no pretende recrear una historia ya conocida, sino reinterpretarla desde la emoción y la belleza, de acuerdo a críticos del sitio Best Movie.

A partir de esta fecha podrás ver Frankenstein en plataformas

La película estará poco tiempo en cines, ya que a partir del viernes 7 de noviembre estará disponible en Netflix, según reveló en sus redes sociales para reconocida plataforma de streaming. Esta noticia entusiasmó a millones de usuarios, quienes ya se preparan para disfrutar de Frankenstein desde este fin de semana.