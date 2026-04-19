¿Se viene “Y dónde están las rubias 2"? Los hermanos Wayans Brothers desatan rumores

Así es, Marlon Wayans y Shawn Wayans recientemente insinuaron la posibilidad de una secuela de la icónica película White Chicks, mejor conocida en Latinoamérica como “¿Y dónde están las rubias?”.

Todo dependería de cómo el público y la crítica reciban Scary Movie 6, ya que ambos dejaron claro que estarían más que dispuestos a retomar este proyecto que, desde hace años, los fans no han dejado de pedir. La cinta, que se convirtió en un clásico de la comedia, sigue siendo una de las más recordadas de su carrera.

“Lo diré así: estamos dispuestos. Queremos saber si la gente vendría a reírse. Si quieren ir a ver Scary Movie, entonces definitivamente…”, expresó Marlon, dejando abierta la puerta a que el regreso de las “rubias” pueda hacerse realidad.

¿Quiénes son los hermanos Wayans?

Los hermanos Wayans son una de las familias más influyentes en el mundo de la comedia en Hollywood. Marlon y Shawn han destacado como actores, guionistas y productores, participando en proyectos que marcaron a toda una generación.

Su estilo irreverente y su forma de hacer humor los llevó a crear películas icónicas como “¿Y dónde están las rubias?” y la saga Scary Movie, consolidándose como referentes del cine de comedia. Su química en pantalla y su creatividad han sido clave para conectar con el público a lo largo de los años.

¿Cuándo se estrena Scary Movie 6 y de qué tratará?

Scary Movie 6 tiene previsto su estreno el 4 de junio de 2026, generando gran expectativa entre los fans de la franquicia. Como en sus entregas anteriores, se espera que la película mantenga su esencia: una parodia de las películas más populares del momento.

La cinta probablemente incluirá referencias a éxitos recientes del cine de terror y la cultura pop, combinando humor absurdo con situaciones inesperadas. Por ahora, todo apunta a que su estreno será clave para definir si las icónicas “rubias” regresan a la pantalla grande.

