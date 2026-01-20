Hoy cumple 20 años High School Musical: Esto hacen HOY sus protagonistas

Esta es una de esas noticias que sin duda te harán sentir viejo... Este 20 de enero de 2026, High School Musical cumple 20 años. Durante años muchos fuimos fans de aquellos adolescentes: Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale y el resto del elenco. Rara vez se siente el paso del tiempo y los actores de aquella película ya no son más los chicos de East High, pero siguen dando de qué hablar. Algunos se convirtieron en grandes estrellas de Hollywood, otros encontraron su lugar en el teatro musical y varios decidieron vivir lejos del reflector…

¿Dónde están los actores de High School Musical hoy?

Zac Efron - Troy Bolton

Zac Efron construyó una carrera sólida después de enamorar a todas las adolescentes. Logró triunfar en películas como Hairspray, 17 otra vez y El gran showman. A la fecha, uno de los mayores escándalos que ha tenido el actor proviene de la primera película de High School Musical, pues casi no escuchamos su voz real cantando, porque fue doblado parcialmente.

Con los años, Efron también habló públicamente sobre su etapa más complicada: la presión, la fama y su lucha contra adicciones, que lo llevaron a rehabilitación en 2013. Hoy en día sigue activo, aunque con proyectos más seleccionados y mucha menos exposición mediática.

Vanessa Hudgens - Gabriella

Tras el boom de la película, Vanessa vivió una filtración de fotos privadas que la marcó y, a pesar de haber sido la víctima, ella tuvo que disculparse públicamente. Aun así, eso no la derribó; y se mantuvo vigente con películas, musicales y proyectos en streaming.

En cuanto a su vida personal, hoy es mamá de dos hijos junto al beisbolista Cole Tucker, y aunque muchos aún la relacionan con Zac, ella ya está en otra etapa.

Ashley Tisdale - Sharpay

Sharpay era odiada y amada por los adolescentes; con el tiempo se convirtió en todo un meme para la generación. Ashley Tisdale se mantuvo trabajando en televisión y doblaje (Phineas y Ferb), y aunque su carrera no explotó como la de Zac, Sharpay se volvió un ícono pop. Hoy tiene familia, hijos y recientemente volvió a ser noticia por el caso de un grupo de mamás famosas de Hollywood.

Lucas Grabeel - Ryan

Lucas Grabeel actualmente tiene 41 años. El siguió en TV y doblaje, y su personaje incluso tuvo un regreso emotivo en la serie derivada, donde se confirmó que su personaje era homosexual, algo que los fans sospechaban desde 2006.

Corbin Bleu - Chad

Después de High School Musical, Disney le volvió a dar trabajo para protagonizar la película: Jump in!, incluso llegó a participar en algunos episodios de Hannah Montana. Desde entonces ha encontrado su lugar en el teatro musical. En la vida personal, actualmente se encuentra casado con la actriz Sasha Clements.

Monique Coleman - Taylor McKessie

Monique Coleman también regresó al universo HSM, aunque años después contó que Disney no siempre la trató como debía. Desde entonces no ha tenido papeles muy destacados, siendo el más relevante Trapped in the Spotlight de 2025.