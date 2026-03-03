Hoopers: Operación Castor se convierte en la película MEJOR puntuada de Pixar en los últimos años; ¿De qué trata esta historia y cuándo se estrena en México?

En los últimos días, la película Hoopers: Operación Castor se ha vuelto una de las cintas más taquilleras en cines de los Estados Unidos, donde la audiencia la ha calificado como uno de los mejores proyectos de Pixar en los últimos años, despertando la emoción por esta nueva entrega que cuenta con una historia original.

Si bien, sabemos que el estudio de animación de Pixar nos tiene acostumbrados a grandes proyectos donde se destaca la animación y sus historias, Hoopers: Operación Castor ha conseguido la calificación de 98% en Rotten Tomatoes, lo que la ha convertido en la mejor valorada de los últimos 10 años.

¿De qué trata Hoopers: Operación Castor?

Esta historia sigue a Mabel, una joven que descubre una tecnología que permite transferir la consciencia humana a animales robots y en el proceso experimental de esta, termina transfiriendo su propia conciencia a un castor, lo que da paso a una nueva aventura.

El eje central de la historia se torna en su nueva amistad con Rey George, un castor real con quien unirá fuerzas para detener a una inmobiliaria que amenaza con destruir el hábitat natural de más castores y animales.

¿Cuál es el reparto de Hoopers: Operación Castor?

Esta cinta fue dirigida por Daniel Chong, además de contar con el guión de Jesse Andrews y la producción de Nicole Paradis Grindle y Elias Axume, siendo una película con una historia nueva bastante llamativa.

Las voces en el idioma original estuvieron bajo:



Piper Curda - Mabel Tanaka

Bobby Moynihan - El Rey George

Jon Hamm - El alcalde Jerry, un alcalde codicioso

Meryl Streep - Reina Insecto

Dave Franco como Titus (Rey Insecto) / Jerry Robot

Eman Abdul-Razzak - Joven Titus (Príncipe Insecto)

Kathy Najimy - Dra. Sam

Eduardo Franco como Loaf

¿Cuándo se estrena esta película?

Hoopers: Operación Castor llegará a cines de México este próximo jueves 05 de marzo, en lo que se espera que sea una de las películas más divertidas y entretenidas del año.