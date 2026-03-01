Horario para ver los Sag Awards 2026 en Estados Unidos, España, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador y más en Latinoamérica

La temporada de premios está por vivir uno de sus momentos más esperados con premiación de los SAG Awards 2026, que en su edición 32 marcará una nueva etapa al cambiar y oficializar su nombre por Actor Awards, así que no te pierdas de este evento por que con ello se podría estar definiendo el rumbo de los Oscar.

La ceremonia se llevará a cabo este domingo 1 de marzo en Los Ángeles, Estados Unidos, por lo que su transmisión variará en distintas partes del mundo y aquí te contamos dónde y a qué hora podrás empezar a ver todos los detalles de este evento que reunirá a grandes estrellas.

¿A que hora ver los SAG Awards/ Actor Awards 2026?

Con nuevas categorías, una lista de nominados de alto calibre, un homenaje especial a la trayectoria de Harrison Ford, ícono de Hollywood, y una conducción que estará a cargo de Kristen Bell reunirá SAG Awards/ Actor Awards 2026 y podrás seguir cada detalle a través del sitio web oficial de Azteca 7. En México comenzará a visualizarse la alfombre roja a partir de las 18:00 horas y la ceremonia iniciará a las 19:00 horas.

Mientras que en Estados Unidos, Costa Este, 20:00 horas, Costa Oeste17:00 horas y si te encuentras en España podrás seguir la transmisión a partir de las 02:00 AM del día lunes 2 de marzo, en tanto, para Latinoamérica los horarios son variados.

Latinoamérica:

Colombia: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

Ecuador:20:00 horas

Argentina: 22:00 hopras

Venezuela: 21:00 horas

Chile: 22:00 horas

¿Quiénes compiten por los grandes premios en los SAG Awards/ Actor Awards 2026?

Reparto / Mejor elenco en película:



Mejor Actor Principal:



Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Sinners)

Jesse Plemons (Bugonia)

Mejor Actriz Principal:

