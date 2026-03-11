Enredados: Kathryn Hahn es CONFIRMADA para el live action, conoce al reparto completo de la película

Este martes 10 de marzo 2026 fans de Kathryn Hahn fueron sorprendidos por la propia actriz al revelar que sería parte del live action de “Enredados” interpretando a uno de los personajes principales.

El proyecto de Disney por fin comienza a tomar forma, pues todo apunta que ya se cuenta con los protagonistas para darle vida a los personajes de esta animación que se estrenó en 2010 y que cuenta la historia de Rapunzel, una princesa que fue secuestrada cuando era recién nacida por una mujer que la mantenía cerrada en una torre en medio del bosque, pues su cabello contaba con poderes para rejuvenecer , sin embargo, todo cambia cuando conoce a Flynn Ride y sale al mundo exterior.

Esta nueva producción que estará dirigida por Michael Gracey, quien es reconocido por su trabajo en The Greatest Showman, buscará mantener el formato musical que se muestra en la versión animada.

¿Quién será Kathryn Hahn en el live action de Enredados?

Kathryn Hahn quien es reconocida por ser una actriz que ha formado parte de importantes proyectos como WandaVision y SpiderMan: Un nuevo universo reveló a través de redes sociales que formará parte de Enredados.

Su inesperado anunció lo dio portando una camiseta con estampados de la Madre Gothel, por lo que se estaría confirmando que llega para protagonizar a la villana de la historia, el video que fue revelado tomó más fuerza cuando se ve que su carismático video tiene colaboración con Disney Studios.

¿Quieren que sea la villana? Está bien. Kathryn Hahn es Madre Gothel en el live action de Tangled

¿Quiénes son los actores que serán parte de Enredados live action?

Aunque por ahora el estudio no ha revelado fecha oficial del estreno de Enredados live action, debido a que aún se encuentra en etapa de producción, sin embargo, Disney ya dio los primeros nombres confirmados que forman parte del elenco y son los siguientes:



Teagan Croft será la protagonista, la princesa Rapunzel

será la protagonista, la princesa Rapunzel Milo Manheim le dará vida al carismático ladrón Flynn Rider

le dará vida al carismático ladrón Flynn Rider Kathryn Hahn será la manipuladora y villana madre de Rapunzel, la Madre Gothel.

Este proyecto que se prevé su estreno en los próximos años forma parte de la estrategia de Disney de transformar varios de sus éxitos animados en producciones con actores que le den vida a estos personajes como lo han hecho con La Bella y la Bestia, Blanca Nieves, Aladdín y La Sirenita.