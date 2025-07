La Mole de los 4 Fantásticos no está hecho de roca: esta es la verdadera sustancia que cubre al héroe de Marvel

Desde su primera aparición en 1961, Ben Grimm, más conocido como La Mole (The Thing), se convirtió en un verdadero ícono del universo Marvel. Su piel anaranjada y su textura rocosa lo convirtieron en un personaje inconfundible para el mundo entero. Lo más probable es que si solo le has seguido la pista en las películas y series de Los 4 Fantásticos pienses, por mera intuición, que su piel está hecha de rocas, pero, a pesar de su aspecto, ese no es el material que la cubre.

¿La Mole está hecho de roca? La verdad detrás del cuerpo de Ben Grimm

La verdad, yace en los cómics de Marvel. Según se dice, el cuerpo de Ben Grimm está cubierto por una sustancia mineral desconocida que se forma de manera similar a las escamas de los reptiles, esto como resultado del accidente cósmico que dio origen a los 4 Fantásticos.

Esta sustancia, aunque muy parecida a la roca, no es piedra como la conocemos. Más bien, se trata de una estructura orgánica y altamente resistente que combina elementos minerales y tejidos orgánicos. De hecho, se le ha comparado con una forma de biomineralización, similar a lo que ocurre en caparazones de algunos moluscos o corales.

Marvel incluso ha hecho énfasis en varias ocasiones en que su densidad y durabilidad superan a la de cualquier roca conocida, lo que justifica la enorme resistencia que tiene La Mole para resistir impactos masivos, explosiones y golpes del mismo Hulk.

¿Por qué es relevante saber de qué está hecho La Mole?

Conocer el verdadero origen de su piel no solo redefine cómo entendemos al personaje, sino que también cambia la forma en la que el mismo personaje es visto por el resto de personajes y científicos del universo Marvel. Esto influye en su personalidad, sus temores y la forma en la que interactúa con otros héroes.

Ahora que se acerca el momento de ver al personaje regresar a la pantalla grande con “Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos”, creemos que vale la pena recordar que La Mole es mucho más que un hombre de piedra… es una fuerza viva de la naturaleza.

¿Y tú? ¿También pensabas que este personaje estaba hecho de roca?