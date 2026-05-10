Este verano viene cargado con estrenos que prometen romper la taquilla y ser el principal tema de conversación entre cinéfilos. Desde queridos regresos, historias de superhéroes, increíbles live-actions, cintas animadas y aventuras épicas repletas de acción… A continuación, te compartimos las 5 películas más esperados de la temporada que, definitivamente, no te puedes perder.

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Las 5 películas más esperadas para el verano que no te puedes perder

De acuerdo con una encuesta realizada por Fandango, la plataforma líder para compra de entradas de cine en Estados Unidos, estas son las 5 películas más esperadas del verano.

1. Toy Story 5

Fecha de estreno: 19 de junio

Este clásico de Pixar regresa con una nueva aventura. A través de esta quinta entrega se seguirá la historia de Bonnie, quien tiene una nueva adquisición: LilyPad, una iPad que pretende desplazar a los juguetes. Para evitarlo, Buzz y compañía deciden contactar a Woody y emprender una misión: evitar que Bonnie se vuelva adicta a la tecnología y combatir el reemplazo de los juguetes tradicionales por esta misma.

2. Spider-Man: Brand New Day

Fecha de estreno: 30 de junio

A cuatro años del estreno de Spider-Man: No Way Home, la cinta sigue con la nueva vida de Peter Parker, quien se quedó en el olvido a causa de un hechizo. Este filme nos muestra las consecuencias personales de aquella arriesgada decisión, a medida que el querido superhéroe arácnido combate a una nueva red de criminales en Nueva York.

3. The Odyssey

Fecha de estreno: 16 de julio

Esta nueva cinta de Christopher Nolan está basada en el mito de Odisea. La película narra el viaje de diez años del rey de Ítaca, Ulises, también conocido como Odiseo, para volver a casa tras la guerra de Troya. Durante el trayecto se enfrentará ante diversas criaturas mitológicas, a la par que recibe ayuda de algunos Dioses. Mientras Ulises trata de regresar a su hogar, su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco, se enfrentan sus propios problemas en Ítaca, pues la ausencia del rey ha desatado el deseo por el trono y la mano de Penélope.

4. Scary Movie 6

Fecha de estreno: 4 de junio

Este estreno es uno de los más esperados, pues se trata de la famosa parodia que satiriza éxitos del género. Entre las referencias que veremos en esta nueva película, se encuentran títulos como Scream 6, La Sustancia, Smile y M3GAN, por mencionar algunos. Además, marca el regreso del elenco original: Shorty Meeks (Marlon Wayans), Ray Wilkins (Shawn Wayans), Buffy (Shannon Elizabeth) y Doofy Gilmore (Dave Sheridan), Regina Hall (Brenda Meek) y Cindy Campbell (Ana Faris).

5. Moana

Fecha de estreno: 9 de julio

Sin duda, uno de los live-actions más esperados de Disney. Al igual que la cinta animada, esta nueva entrega sigue la historia de Moana, una joven elegida por el océano para devolver el corazón de la diosa Te Fiti. Durante la misión, conocerá al emblemático Maui, con quien combatirá monstruos marinos y demás peligros para lograr su objetivo.