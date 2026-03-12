Confirman la NUEVA película de K-Pop Demon Hunters 2: ¿Cuándo saldrá la secuela?

Tras meses de incertidumbre y mucho, mucho furor, se ha hecho oficial que Las Guerreras K-Pop tendrán una secuela y contará con Maggie Kang y Chris Appelhans como sus directores, así de dio a conocer este jueves 12 de marzo; por lo que se espera una nueva película que mantenga la misma esencia que conquistó al mundo el 2025, sobre todo, al tener un camino ya definido con un fandom global.

A menos de un año de su estreno en streaming, la película de Las Guerras K-Pop ha seguido extendiendo su éxito, siendo uno de los fenómenos más populares de los últimos años, mismo que tanto chicos y grandes han disfrutado (cantado y bailado); pues además de una gran historia, esta obra destaca su animación y su música original.

¿Cuándo saldrá la película de K-Pop Demon Hunters 2?

Anteriormente la productora de Sony Pictures Animation había estimado que la secuela llegaría en el año 2028; aunque lo más probable es que llegue en el 2029, siendo que apostarán por entregar una obra igual de sólida que la primera, por lo que habrá que esperar al menos unos meses que comiencen el desarrollo de la secuela para tener un tiempo más certero.

Si bien, Las Guerras K-Pop conquistaron el internet, consiguiendo más de 500 millones de visualizaciones en streaming y HUNTR/X logró mantenerse dentro de las principales listas de popularidad, es un misterio lo que no espera para esta segunda secuela, donde incluso no se descarta el regreso de los Saja Boys...

K-Pop Demon Hunters, un fenómeno que conquista la nominaciones en la temporada de premios 2026

Este domingo 15 de marzo podremos ver un nueva edición de los Premios Oscar, donde esta película escrita y dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans logró tener dos nominaciones, siendo las categorías de "Mejor Película Animada" y "Mejor Canción Original" por el éxito viral 'Golden' que seguirán teniendo los reflectores.

Esta próxima gala se ha empalmado a la perfección con el anuncio de la secuela, donde en palabras de Maggie Kang, ha dicho lo siguiente:

"Como cineasta coreana, me siento inmensamente orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes coreanos"; asegurando que el universo de K-Pop Demon Hunters tiene mucho por dar y que incluso, este es solo el comienzo.