LUTO en el séptimo arte: MUERE una leyenda del cine después de una larga enfermedad

Llegamos al Día de Reyes con una triste noticia para los cinéfilos: murió Béla Tarr, icónico director húngaro que inspiró a decenas de cineastas como Jim Jarmusch y Gus Van Sant. La Academia del Cine Europeo confirmó su deceso "después de una larga y seria enfermedad".

Quién fue Béla Tarr, el icónico cineasta que murió hoy, 6 de enero de 2026

Nació en Pécs, Hungría, en 1955, y comenzó su trayectoria como cineasta a los 16 años de edad. Su ópera prima ya había ganado un reconocimiento en Mannheim Film Festival antes de que él estudiara formalmente en la Academia de Teatro y Cine, en Budapest.

Béla Tarr tuvo una carrera cinematográfica breve pero consistente e inolvidable: dirigió 9 películas, comenzando con "Family Nest" en 1979 y finalizando con "El caballo de Turín" en 2011. También dirigió "Sátántangó", entre sus obras más emblemáticas que tuvo una impresionante duración de 450 minutos (7 horas y media).

Como describe The Hollywood Reporter, hay tres características que definen el cine de Béla Tarr: las tomas largas exquisitamente coreografiadas, el ritmo pausado y los poderosos planos en blanco y negro. Él priorizaba la experiencia y la atmósfera, más allá de una narrativa convencional. En sus cintas no era raro encontrar tomas que duraban varios minutos y te hacían sentir dentro de un espacio y tiempo.

El cineasta húngaro tenía un enfoque filosófico que hablaba de la existencia humana. Nunca fue un director taquillero, pero sí influyó en la carrera de muchos otros creadores europeos de este continente.

Cuando apenas estaba estrenando "El caballo de Turín" anunció que esa sería su última obra. "No quiero ser un cineasta estúpido que solo se repita a sí mismo y haga la misma basura solo para aburrir a la gente", dijo en el Festival de Cine de Berlín.

En 2023 fue reconocido por la Academia del Cine Europeo por sus contribuciones a la cinematografía internacional.

Béla Tarr siempre expresó sus opiniones políticas y habló fuertemente en contra de líderes como Donald Trump y el húngaro ultraconservador Viktor Orbán. En años recientes llamó al alto al fuego en Gaza.

