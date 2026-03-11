Mario Bros. y Azteca 7 te llevan de viaje hasta Japón, ¡consulta todos los detalles!

SG/DGRTC/0630/2025

1. Mecánica de la Dinámica

Las personas interesadas en participar deben revisar y aceptar las bases y condiciones disponibles en el sitio web oficial de Azteca 7. Los participantes deberán contar con visa y pasaporte vigentes de 1 año al momento de participar y sintonizar la transmisión de Mario Bros. a las 8:00 p.m.

Durante la transmisión de la programación de Azteca 7 a partir de las 2:00 pm, irán apareciendo plecas con pistas y respuestas relacionadas con la dinámica. Pon mucha atención, ya que al terminar la película de Mario Bros. deberás contestar correctamente el formulario con la información que viste durante la transmisión. Si eres la primera persona en responder correctamente y cumplir con todos los requisitos, podrías ser el ganador o ganadora de un viaje a Japón para 2 adultos y 2 menores de 16 años.

2. Selección del Ganador

La dinámica correrá el domingo 22 de marzo a las 2 pm aproximadamente. Se escogerá al posible ganador una vez que se hayan acreditado correctamente los pasos descritos de la dinámica. Una vez completado el proceso el seleccionado será contactado por vía telefónica.

3. Incentivo

INCLUYE: 2 ADULTOS Y 2 NIÑOS MENORES DE 16 AÑOS

Vuelos: Vuelos redondos desde Ciudad de México, México a Japón

(llegada: Osaka; salida: Tokio)

$8,340 USD / $153,000 MXN

Traslados: Traslado sencillo del aeropuerto de Osaka al hotel en Osaka;

traslado sencillo del hotel en Tokio al aeropuerto

$510 USD / $9,310 MXN

No incluye traslados de hotel a atracciones u otros adicionales que no sean mencionados.

Hospedaje: 2 noches en hotel 4 estrellas en Osaka, Japón, con desayuno

2 noches en hotel 4 estrellas en Tokio, Japón, con desayuno

$2,040 USD / $37,485 MXN

Entrada al Castillo de Osaka $20 USD / $385 MXN

Entrada al Mirador de la Torre Skyscraper de Osaka $55 USD / $1,020 MXN

Tren bala – Pase JR Rail $1,515 USD / $27,795 MXN

Boletos para una Exhibición de Arte Inmersiva $120 USD / $2,165 MXN

Tour Gastronómico Colorido $745 USD / $13,645 MXN

Gestión integral del ganador con traducción de documentos $1,045 USD + $280 USD / $19,125 MXN + $5,100 MXN

COSTO TOTAL $14,665 USD / $269,025 MXN

Los vuelos en clase turista desde Ciudad de México, México (incluyendo todos los impuestos, tasas y cargos aeroportuarios aplicables) hacia Japón (llegada a Osaka; salida desde Tokio) podrán ser indirectos y no todas las rutas estarán disponibles.

El paquete del premio es para 2 adultos o para 2 adultos y 2 menores de 16 años, según el paquete asignado. Todos los pasajeros deberán viajar al mismo tiempo.

Al menos uno de los viajeros deberá ser mayor de 18 años. En caso de que algún viajero sea menor de 18 años, deberá contar con autorización previa de sus padres o tutor legal.

El hospedaje es por un total de 4 noches, distribuidas en:

• 2 noches en hotel 4 estrellas en Osaka

• 2 noches en hotel 4 estrellas en Tokio

La ocupación será:

• 1 habitación doble para 2 adultos, o

• 1 habitación cuádruple para 2 adultos y 2 menores de 16 años (según el paquete).

Requisito: se solicitará una tarjeta de crédito o débito válida al momento del check-in como garantía. La estancia deberá incluir una noche, el costo de la garantía de acuerdo a los tiempos hábiles del banco te será reembolsado, Azteca se deslinda del reembolso; este será de acuerdo al banco de tu tarjeta y políticas del banco.

Los traslados desde y hacia el domicilio del ganador y/o sus acompañantes al aeropuerto de salida, así como gastos de transporte público, combustible o estacionamiento, no forman parte del premio y serán responsabilidad del ganador y sus acompañantes.

El premio no incluye: traslados terrestres domésticos, alimentos y bebidas adicionales, excursiones, renta de auto, atracciones adicionales, tratamientos, visas, gastos personales ni cualquier otro concepto no expresamente indicado en el paquete.

Todos los elementos del premio están sujetos a disponibilidad. En caso de no estar disponibles, podrán ofrecerse experiencias o servicios de naturaleza y valor similar.

El hospedaje será seleccionado por el proveedor del premio a su entera discreción.

El ganador deberá contactar al proveedor del premio con tres fechas preferidas de viaje, correspondientes a tres meses distintos, con al menos seis semanas de anticipación a la fecha de salida.

Una vez confirmado, el premio no podrá modificarse ni cancelarse.

El premio no es reembolsable ni transferible y no podrá canjearse por dinero en efectivo.

Todos los viajeros deberán contar con pasaporte vigente con al menos 6 meses de validez al momento del viaje. Cualquier visa o seguro requerido será responsabilidad del ganador y sus acompañantes.

El premio no podrá utilizarse durante Navidad, Año Nuevo ni días festivos oficiales en el país de salida o llegada.

El premio tendrá una vigencia de 12 meses a partir de la notificación al ganador y el viaje deberá completarse dentro de dicho periodo.

Para la exhibición de arte inmersiva, los menores de 13 años deberán estar acompañados por un adulto.

Todas las experiencias se realizarán en japonés o inglés. En caso de que el ganador decida no utilizar o no pueda utilizar alguna parte del premio, dicha parte será cancelada sin compensación alguna.

El proveedor del premio es Element London Ltd.

Cualquier dato personal proporcionado por el ganador al proveedor del premio será tratado conforme a la normativa aplicable.

La participación de los televidentes en esta promoción implica la aceptación de la mecánica, términos y condiciones aquí establecidos, los mismos que se pueden consultar en cualquier momento al ingresar en la página electrónica ubicada en azteca7.com

4. Aceptación y condiciones de las bases:

La participación en la promoción de “Mario Bros.” implicará la aceptación de las bases generales y particulares que apliquen por parte del televidente Participante con relación a la presente promoción y el premio correspondiente, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrán requerir a los ganadores su autorización expresa y gratuita para utilizar su nombre, imagen, fotografía y/o voz en cualquier medio de comunicación conocido o por conocerse de la manera que más convenga a los intereses de TV Azteca, S.A.B. de C.V., dentro de la República Mexicana, en cuyo caso, dicha autorización se deberá realizar renunciando al pago de cualquier cantidad, honorario, regalía, etc.

TV Azteca, S.A.B. de C.V.. .estarán libres de responsabilidad en los siguientes casos: registros de participación que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en las bases, fallas en los equipos de computación, programas de cómputo (software), equipos de comunicación, de suministro de energía, de líneas telefónicas, de la red de Internet, ni por desperfectos técnicos o cualquier otro fuera de su control razonable, caso fortuito o fuerza mayor. La prueba de participación electrónica (folio de registro) en la promoción no será prueba de recibo por parte de los Organizadores.

Las participaciones en el concurso serán nulas e inválidas en caso de que las mismas no hubieran sido obtenidas de conformidad con estas bases generales del concurso o por los canales legítimamente autorizados.

Cualquier violación a las bases, a los procedimientos o sistemas establecidos, alteración, falsificación, manipulación o engaño a los promotores para pretender ser ganador, será anulada y el Participante será descalificado del concurso. Lo anterior, sin prejuicio de las acciones legales procedentes. Al participar en este concurso, los Participantes aceptan acogerse a la estricta aplicación de estas reglas en todos sus términos y las decisiones de los auspiciadores.

5. Legales de la Promoción:

Vigencia: El período de participación inicia el 22 de marzo 2026 a las (TBC HORA) (Hora Zona Centro de la República Mexicana).

El participante debe contar con visa y pasaporte con vigencia de al menos un año.

Los participantes del concurso deberán hacerlo de manera responsable y con el principal propósito de entretenimiento, diversión y esparcimiento.

6. Cobertura Geografía:

Nacional, es decir territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

7. Nombre y Domicilio del Proveedor que realiza Responsable de la Promoción:

TV Azteca, S.A.B. de C.V. Dirección: Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, C.P 14140, Ciudad de México.



8. Requisitos para participar:

Para poder participar en el concurso, el participante debe de contar con pasaporte vigente por lo menos con un año de vigencia.

Visa de los estados Unidos de América, por lo menos con un año de vigencia.

Son elegibles para participar en esta promoción todas las personas mayores a 18 años, residentes legales en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos que cuenten con alguna identificación oficial vigente (credencial con fotografía emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) o pasaporte vigente y que cumplan con la totalidad de los requisitos de la promoción.

Dar lectura y aceptar las presentes bases y condiciones.

Proporcionar durante el registro datos verídicos y completos de identificación y localización.



9. Medio de registro y consulta de las bases de la promoción:

Las personas interesadas podrán participar entrando a la app de TV Azteca En Vivo, ir al botón de la dinámica y llenar el formulario con la información solicitada de manera correcta.

Los términos y condiciones pueden consultarse ingresando en azteca7.com

10. El premio disponible en esta promoción es:

Premio: Viaje a Japón para 2 adultos y 2 niños menores de 16 años

Vuelos

Vuelos redondos desde Ciudad de México a Japón

Llegada: Osaka Salida: Tokio

Clase turista (pueden ser vuelos indirectos)

Incluyen impuestos y cargos aeroportuarios

Valor: $8,340 USD / $153,000 MXN

Traslados

Aeropuerto de Osaka → Hotel en Osaka

Hotel en Tokio → Aeropuerto

Valor: $510 USD / $9,310 MXN

Hospedaje (4 noches total)

2 noches en hotel 4★ en Osaka (con desayuno)

2 noches en hotel 4★ en Tokio (con desayuno)

1 habitación cuádruple (2 adultos + 2 menores de 16 años)

Incluye al menos una noche en sábado

Puede requerirse tarjeta como garantía en check-in

Valor: $2,040 USD / $37,485 MXN

Experiencias incluidas

Entrada al Castillo de Osaka — $20 USD / $385 MXN

Mirador Torre Skyscraper Osaka — $55 USD / $1,020 MXN

Tren bala (Pase JR Rail) — $1,515 USD / $27,795 MXN

Exhibición de arte inmersiva — $120 USD / $2,165 MXN

Tour gastronómico — $745 USD / $13,645 MXN

Gestión y asistencia

Gestión integral del ganador

Traducción de documentos

Valor: $1,325 USD / $24,225 MXN

Condiciones principales

Viaje para 2 adultos y 2 menores de 16 años (todos viajan juntos).

(todos viajan juntos). Al menos 1 viajero debe ser mayor de 18 años.

Menores requieren autorización de padres o tutor.

No incluye traslados al aeropuerto en México ni gastos personales.

No incluye alimentos adicionales, visas, pasaporte, seguros, ni servicios no especificados.

Pasaporte y visa con mínimo 1 año de vigencia obligatorio.

No válido en Navidad, Año Nuevo ni días festivos oficiales.

Vigencia: 12 meses desde notificación.

No transferible, no reembolsable ni canjeable por efectivo.

Sujeto a disponibilidad.

Proveedor: Element London Ltd.

11.Garantías de los premios y/o regalos

TV Azteca, S.A.B. de C.V., se compromete a realizar la entrega del premio establecidos en las presentes bases.

Asimismo, el participante ganador del premio o regalo se compromete a sacar en paz y a salvo de cualquier reclamación al respecto, a TV Azteca, S.A.B de C.V., de cualquier reclamación relacionada con la aplicación del viaje regalos o el premio, mismas que no serán responsables por el comportamiento del ganador, antes, durante y después de la obtención y/o goce de su premio o regalo.

12. Mecánica de participación

Dentro de la vigencia de la promoción las personas interesadas y que cumplan con los requisitos de participación deberán realizar los siguientes pasos:

Sintonizar la transmisión de “Mario Bros”, el domingo 22 de marzo a partir de las 8:00 pm, deberá permanecer atento a las plecas en las películas previas a la transmisión de “Mario Bros”

Durante la transmisión, aparecerán en pantalla plecas con preguntas sobre la película de Mario Bros. Presta mucha atención, ya que saldrán en distintos momentos del maratón. Al finalizar la tercera película, aparecerá un código QR en pantalla. El participante deberá escanearlo para acceder a la app de TV Azteca En Vivo. Contestar correctamente las preguntas del formulario. Si eres la primera persona en responder correctamente, podrías ser el ganador o ganadora de un viaje a Japón para 2 adultos y 2 menores de 16 años.

A la primera persona mayor de 18 años en responder correctamente se le llamará al teléfono que puso en su registro y se le requerirá que cumpla con la condición de tener pasaporte y visa americana vigente con por lo menos un año de vigencia, se le hará una pregunta de cultura general o de TV Azteca, si contesta correctamente, ganará un viaje a Japón conforme al premio estipulado en el punto 7 de estos Términos y Condiciones.

Si no eres residente de la CDMX y eres seleccionado ganador el costo de viaje, hospedaje y alimento para el traslado de tu estado de residencia al aeropuerto de la CDMX correrá por cuenta del ganador, Azteca se deslinda de cualquier gasto y seguro de ese traslado.

Información que el participante debe considerar al momento de su registro.

Edad (obligatorio tener 18 años cumplidos a la fecha de registro, en caso contrario se sugiere que el registro sea hecho por un adulto).

Nombre completo (poner nombre real y completo, no apodos, ni abreviaciones ni alguna otra frase).

Ciudad

Correo Electrónico

Teléfono

13.Selección del Ganador

A la primera persona mayor de 18 años en responder correctamente se le llamará al teléfono puso en su registro y se le requerirá que cumpla con la condición de tener pasaporte y visa americana vigente con por lo menos un año de vigencia, se le hará una pregunta de cultura general o de TV Azteca, si contesta correctamente, ganará un viaje a Japón conforme al premio estipulado en el punto 7 de estos Términos y Condiciones.

Si el participante no atiende la llamada en forma personal por causas ajenas a la promoción, no quiere participar o contesta mal la pregunta, no podrá ganar el premio y se le llamará al siguiente registro inmediato correcto y así sucesivamente hasta obtener al ganador.

14. Entrega de premios

El ganador deberá enviar a la encargada de la promoción la siguiente documentación de manera completa y legible:

Pasaporte vigente por lo menos con un año de vigencia. (menor y persona mayor de 18)

Visa de los Estados Unidos de América, vigente por lo menos con un año de vigencia.

INE por ambos lados.

Comprobante de domicilio vigente (no mayor a dos meses)

RFC (CIF - Cédula de identificación fiscal), si cuenta con ella

Una vez recibida la documentación completa el premio es válido por 12 meses desde la fecha de notificación al ganador y el viaje debe tener lugar en ese período de tiempo.

15. Publicación de ganadores

El nombre se publicarán en las redes sociales de Azteca 7 el día 30 de marzo de 2026.

16. Atención a clientes

En caso de duda respecto al contenido de las presentes bases, al desarrollo del concurso, o de requerir mayor información, los interesados pueden llamar a TV Azteca.

17. Testimoniales

Al participar en la promoción, el ganador autoriza expresamente para utilizar su nombre, imagen y/o voz, para la elaboración de testimoniales, como material fotográfico, grabaciones de audio y video, para ser publicados o difundidos a través de cualquier medio de comunicación que se estime conveniente, ya sea en la República Mexicana y/o el extranjero.

Asimismo, los ganadores se comprometen a firmar cualquier documento TV Azteca, S.A.B. de C.V., requiera o estime pertinente, para hacer uso de su voz y/o imagen a través de cualquier medio de comunicación conocido o por conocerse, durante o fuera de la vigencia de la promoción.

Las fotografías que se refiere en párrafos anteriores serán propiedad de TV Azteca S.A.B. de C.V. y ésta podrá difundirlos y utilizarlos de la manera que más convenga a sus intereses, sin que esto implique pago alguno a los ganadores por su aparición en cualquier medio de comunicación.

18. Restricciones

El registro y selección de participantes en este concurso es sólo para personas mayores de 18 años.

Si un participante se registra y contesta correctamente el formulario sin cumplir con todos los requisitos se permitirá el registro, pero no podrá ganar el premio.

Sólo pueden participar quienes tengan su residencia efectiva y sean habitantes de los Estados Unidos Mexicanos.

No pueden participar ni ser acreedores a los premios los empleados ni ex-empleados de SOCIOS COMERCIALES SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS DE de TV Azteca S.A.B. de C.V. El mismo caso aplica para todos los familiares en primero y segundo grado que estén relacionados con alguna persona que trabaje para TV Azteca S.A.B. de C.V., sus SOCIOS COMERCIALES, SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS y/o así como toda persona relacionada o involucrada en la producción y desarrollo de la promoción.

En caso de que algún ganador no pueda realizar el reclamo de su premio cualquier motivo ajeno a la promoción, no aplica cambio, compensación o remuneración alguna.

El premio NO es transferible, ni acumulable, en el entendido que los participantes no pueden ganar el mismo premio en la presente promoción, dos o más veces.

Los datos personales obtenidos de los ganadores estarán sometidos a las garantías de confidencialidad de TV Azteca S.A.B. de C.V. conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares

TV Azteca S.A.B. de C.V. es el órgano inapelable que interpretará todas las cuestiones que se susciten con relación a estas bases y condiciones.

19. Definiciones

Para los efectos de estas Bases se entenderá por:

Fecha límite de participación: Es el único día que tienen los participantes para registrar sus respuestas correctas y quedar registrados en el concurso.

Los conceptos definidos anteriormente, podrán ser utilizados en singular o plural de manera indistinta, manteniendo en cualquiera de los casos el mismo significado.

20. Relevo de responsabilidad

Los participantes al momento de su participación en la presente promoción acuerdan, relevar de responsabilidad a TV Azteca, S.A.B. de C.V., y a cada una de sus respectivas matrices, afiliadas, partes relacionadas, subsidiarias, oficiales, directores, accionistas agentes, empleados y todos aquellos asociados con el desarrollo y ejecución de este concurso, de cualquier responsabilidad en relación a, o de cualquier manera relacionado con, este concurso y/o la aceptación, o el uso/mal uso de los premios, incluyendo responsabilidad por daños personales y/o muerte, daños o pérdidas económicas. Los auspiciadores no se hacen responsables por la calidad o utilidad de los premios y entregarán los mismos con las garantías usuales del proveedor.

21. Condiciones Adicionales:

El Participante ganador del concurso deberá reclamar su premio de la forma descrita en los términos y condiciones establecidos en estas reglas oficiales y conforme a las instrucciones que sean dadas por los Organizadores oportunamente. El premio no podrá ser transferido, negociado, reembolsado, intercambiado, ni reclamado por terceros. Los Organizadores son responsables sólo de poner a disposición del Participante ganador el premio que se describe en estas reglas oficiales, y a su discreción podrá otorgar otros premios menores o complementarios. Los Organizadores se reservan el derecho de modificar el premio por otros similares o de valor equivalente en caso necesario. Ni las respectivas subsidiarias, afiliados, empleados, agencias y/o sucursales de los Organizadores, ni ninguna otra entidad relacionada con ellos, serán responsables por la entrega del premio del Concurso y por su funcionamiento. Los Organizadores se reservan el derecho de cambiar las fechas y de incluir otras restricciones o reglas al Concurso, cuando lo juzguen conveniente para el mejor desarrollo del mismo. Los Organizadores se reservan el derecho de dar por terminado o modificar el Concurso en caso de que se presentaran fraudes, dificultades técnicas o cualquier otro factor fuera de control de los Organizadores que pudiera comprometer la integridad del Concurso, tal determinación se hará a discreción de los Organizadores. Al modificar el Concurso, los Organizadores notificarán a los consumidores dando publicidad a las nuevas condiciones en el sitio de Internet azteca7.com Ni los Organizadores ni cada una de sus casas matrices, compañías subsidiarias y afiliadas, concesionarios, agencias de publicidad y promoción, agentes impresores, así como los empleados de cada uno de ellos, serán responsables por daños o pérdidas de cualquier naturaleza a personas o propiedad que pudiesen ser sufridas, directa o indirectamente, total o parcialmente, con relación a la participación en el Concurso o la recaudación, aceptación, o uso del premio adjudicado en este Concurso. Los Organizadores no se harán responsables por aquellas transmisiones electrónicas que estén incompletas o sean confusas por cualquier error técnico, incluidos, pero no limitados al mal funcionamiento electrónico de cualquier red, "hardware" o "software", o por cualquier error humano, técnico o de cualquier otro tipo que pueda ocurrir al procesar las participaciones. Una prueba de envío significará automáticamente la recepción de la participación por parte de los Organizadores. Sin embargo, la recepción de la participación por parte de los Organizadores no es garantía de que los Participantes sean los ganadores del Concurso. No serán válidas y quedarán sin efecto alguno, aquellas participaciones que se realicen a través de la manipulación o mal uso de los sitios de Internet que contengan información relacionada con el Concurso, y las que se realizaren de mala fe o en contravención a la moral o las buenas costumbres. Los Organizadores se reservan el derecho de descalificar y/o excluir del Concurso a aquellos Participantes que, directa o indirectamente hayan alterado, incumplido o violado, las normas establecidas en estas reglas oficiales o hayan ejecutado conductas deshonestas que atenten contra el espíritu de competencia y entretenimiento de este Concurso. Al participar en el Concurso, excepto en aquellos casos donde se encuentre prohibido por la legislación aplicable, cada Participante por este medio confiere a los Organizadores, sus filiales, sucesoras, licenciatarias, cesionarias y a las personas autorizadas por los Organizadores, una licencia y derecho no exclusivos, a perpetuidad, completamente pagados, libre de regalías, transferibles, completamente sub-licenciables, con carácter universal e irrevocable para usar, adaptar, traducir, reproducir, editar, modificar, crear obras derivadas, combinar con otras obras, anunciar, transmitir, ejecutar, mostrar, publicar, comunicar, comunicar al público, difundir, reformatear, poner a disposición, diseminar, distribuir, y/o de cualquier otro modo explotar sonora y/o visualmente sus participaciones (si resulta aplicable), (una o más de las actividades referidas anteriormente serán denominadas en lo sucesivo como “Uso”) a través de cualquier medio de comunicación, método, tecnología o mecanismo de transmisión de contenidos conocido o por conocerse en el futuro, y para cualquier propósito, incluyendo pero sin que constituya limitación, aquellos relacionados con el Concurso, su administración, evaluación, propaganda y/o publicidad, así como con la promoción, propaganda, publicidad y/u otra explotación de los Organizadores, sin que exista necesidad de otro consentimiento o de consideraciones adicionales. Al participar en el Concurso, cada Participante acuerda firmar cualquier documentación adicional que le sea requerida por los Organizadores y que resulte consistente con estas reglas oficiales. Cada Participante deberá indemnizar y liberar de responsabilidad a TV Azteca S.A.B. de C.V,., y sus respectivas subsidiarias, filiales, empleados, agencias y sucursales, así como a todos los patrocinadores del Concurso, si existiere alguno, y demás personas relacionadas con el desarrollo y ejecución de estos contenidos (conjuntamente denominadas las “Partes Sujetas a Indemnización”) como consecuencia de todos y cada uno de los reclamos, daños, pérdidas, demandas, pretensiones, procedimientos, gastos y/u obligaciones que resulten, deriven, estén relacionadas con, o que supuestamente resulten, deriven o estén relacionadas con: (i) la participación, intento de participación, o incapacidad del Participante para tomar parte en el Concurso; (ii) el incumplimiento por parte del Participante de una o varias de estas Reglas Oficiales, o de las leyes, disposiciones y normas aplicables; (iii) el uso no autorizado por parte del Participante del nombre, apariencia, voz, trabajo, marca, marca comercial o logo de cualquier persona o entidad, según resulte aplicable; (iv) el incumplimiento o el supuesto incumplimiento de cualquier garantía, aseveración (incluyendo pero sin que constituya limitación, a cualquier aseveración relacionada con la elegibilidad) o estipulación hecha por el Participante con relación al Concurso; (v) la aceptación y/o el uso de cualquier premio, si lo hubiere; (vi) cualquier derecho o beneficio concedido a los Organizadores por el Participante con relación al Concurso; y/o (vii) la negligencia, dolo, y violación incurrida por el Participante con respecto a cualesquiera leyes, disposiciones y normativa que resulten aplicables o a estas reglas oficiales, o la violación por parte del Participante de derechos de propiedad intelectual, de privacidad, publicidad u otros derechos de terceras personas. Los Participantes liberan a las Partes Sujetas a Indemnización de toda responsabilidad relacionada o que se derive de este Concurso y del otorgamiento y uso, uso indebido o posesión de cualesquiera premios, incluyendo responsabilidad por daños personales, salvo en aquellos casos en que esté prohibido o limitado por la ley. La información personal provista por cada Participante será propiedad de dicho Participante. Los Organizadores utilizarán dicha información únicamente para fines relacionados a la promoción, o comunicarse con las personas que resulten ganadoras s del Concurso y para publicar los nombres de los ganadores en los sitios de Internet de los Organizadores. Los datos personales de los Participantes serán tratados conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y resto de normativa aplicable.

22.Avisos de Privacidad.

AVISO DE PRIVACIDAD DE TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.