Tras no figurar en Avengers: Doomsaday, ¿Mark Ruffalo seguirá en Marvel tras sus declaraciones? El actor rompe el silencio

En las últimas semanas se ha hablado bastante sobre la continuidad de Mark Ruffalo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y es que el actor que da vida a Bruce Banner / Hulk en las cintas de superhéroes se ha visto en el ojo público debido a sus posturas políticas respecto al actual gobierno de Estados Unidos.

Aunque Marvel Studios se ha mostrado neutral respecto a las declaraciones y actos de Ruffalo, estos han generado diversas opiniones en redes sociales, hay un gran fandom que apoya y respalda sus posturas a favor de los derechos humanos, aunque hay quienes consideran que están fuera de lugar.

¿Cuál es la postura de Mark Ruffalo sobre Donald Trump?

Hace unas semanas durante la alfombra roja de los Golden Globes 2026 Ruffalo realizó varias críticas contra Donald Trump, a quien describió como "el peor ser humano del mundo", además de soltar más declaraciones sobre la persona de este, dejando muy en claro lo que siente y opina de lo que se vive hoy en día bajo el mandato del empresario.

Además, Mark Ruffalo ha sido activista abiertamente contra las inhumanas redadas de ICE, apoyando el movimiento “BE GOOD”, al igual fijando sus postura en defensa de los derechos migrantes, por lo que ciertos sectores de su país lo han señalado, generando tensión en los estudios productores.

¿Mark Ruffalo saldrá de Marvel?

Hace unas horas se publicó un video de una reciente entrevista por parte del medio estadounidense The News Movement, donde el actor asegura que tiene una buena relación con Disney y Marvel, y que aún lo tendrán (o al menos de momento), desmintiendo rumores que la gente ha especulado sobre la dirección de sus relaciones laborales.

Si bien, se espera que Hulk no aparezca en Avengers: Doomsday, esto se debe a cuestiones de guion y narrativa, aunque para buenas noticias de los fans del actor de 58 años, se espera su aparición en la próxima cinta de Spider-Man: Brand New Day e incluso se ha especulado sobre una película de este superhéroe en solitario.