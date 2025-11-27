Estos son los globos que robaron cámara en el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025
Es momento de ver los enormes globos temáticos del desfile en Nueva York. Estos fueron los globos más destacados del Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025.
Spider-Man No hay mejor opción para abrir esta galería que uno de los superhéroes más queridos y reconocibles del mundo, Spider-Man. El héroe de Nueva York emocionó con su presencia a chicos y grandes.
Crédito: Spencer Platt/Getty Images
Bob Esponja Con una película en puerta, la cual ya se encuentra con posibilidades de estar nominada a los Oscar, no podía faltar el simpático Bob Esponja Pantalones Cuadrados.
Crédito: Spencer Platt/Getty Images
El diario de Greg El protagonista de una popular serie de novelas gráficas sobre las aventuras de un niño que intenta sobrevivir a la escuela secundaria no podía faltar para emocionar a niños y adolescentes.
Crédito: Spencer Platt/Getty Images
La casa de muñecas de Gabby Gabby y sus amigos hicieron acto de presencia en el desfile de Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025.
Crédito: Spencer Platt/Getty Images
Los minions Los simpáticos ayudantes amarillos amantes de la fiesta y las bananas, no podían faltar. El globo gigante llamó la atención por tener minions más pequeños interactuando con el minion gigante.
Crédito: Spencer Platt/Getty Images
Mario Esta es la primera vez que Mario hace acto de presencia en el desfile de Acción de Gracias. El icono del gaming y la cultura pop fue uno de los más esperados.
Crédito: Spencer Platt/Getty Images
Dora la Exploradora Una de las aventureras más queridas por los niños iluminó las calles de Nueva York con sus colores brillantes.
Crédito: Spencer Platt/Getty Images
Los globos también son acompañados por música y bailarines, convirtiendo las calles más emblemáticas de Nueva York en una fiesta.
Crédito: Spencer Platt/Getty Images
El desfile del Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025 (Desfile de Acción de Gracias) se llevó a cabo este 27 de noviembre por las calles de Nueva York, desplegando, como es costumbre, una caravana de globos gigantes y llamativos, carrozas, música en vivo y emoción colectiva. Entre docenas de figuras que viajaron por Manhattan, algunos globos destacaron por su tamaño y creatividad.
Aquí te dejamos los globos que se robaron la atención de todos los asistentes que no te puedes perder.