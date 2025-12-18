Mejores películas que MARVEL estrenó en 2025

En 2025 el cine de superhéroes llegó con una gran fuerza, muchos estrenos se lanzaron haciendo que miles de fans asistieran a las salas incluso más de una vez para ver cintas que esperaban con mucha ilusión. Marvel fue quien se encargó de producir películas que hicieron felices a muchos cinéfilos. Sin embargo, solo algunas resaltaron entre las mejores y las favoritas de muchos, aquí te contamos algunas de ellas.

¿Cuáles fueron las mejores películas de MARVEL en 2025?

De acuerdo con muchos fans y críticos especializados en el cine Los 4 fantásticos: Primeros Pasos, Thunderbolts* y Capitán América: un nuevo mundo, fueron las favoritas este año y las mejores películas de Marvel. La primera destacó por tener un cast como Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Pedro Pascal, Julia Garner, Natasha Lyonne, Ralph Ineson, John Malkovich y Paul Walter Hauser. Esta cinta en la que Mr. Fantástico, La Mujer Invisible, La Antorcha Humana y La Mole se enfrentan a muerte por defender la Tierra de Galactus y Silver Surfer contiene un tema principal: la familia, aspecto por el que fue una cinta que se vió en compañía. Por otro lado, a diferencia de otras películas, tuvo un humor que la volvió especial a pesar de que la trama consiste en una aventura llena de acción.

Por otro lado, Thunderbolts* fue una de las mayores apuestas este año, ya que cuenta con el talento de Florence Pugh, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, David Harbour, Olga Kurylenko, Wyatt Rusell y Sebastian Stan. Esta cinta abordó el tema de la identidad pues principalmente la historia se basa en cómo un grupo de personas están en el camino de “encontrar un propósito a la vida”. Este simple hecho hizo que personas de todas las edades se identificaran, sobre todo por el tono digerible de la película, lo cual permitió ampliar su nicho y llegar a más personas.

Finalmente Capitán América: un nuevo mundo fue un gran golpe en la nostalgia ya que volvió uno de los super héroes que marcó infancias y gran parte de la vida de muchas personas. En esta cinta vemos a Sam Wilson en una aventura llena de desafíos, acción, batallas políticas y todos los problemas que aquejan al mundo moderno, como el racismo.

¿Qué películas estrena MARVEL en 2026?

El 2026 es uno de los más esperado por los estrenos cinematográficos que habrán. Sin embargo, Marvel no se queda atrás ya que estrenará diversas cintas como Spider-Man: Brand New Day en el mes de julio y Avengers Doomsda. En la sección de series lanzará por fin la segunda temporada de Daredevil: Born Again y la serie animada Tu amigo y vecino Spider-Man. Sin duda, se prevé que estas cintas generen grandes cantidades de dinero por todas las personas que asistirán a la sala de cine el siguiente año.