Conoce a Cruz Contreras, el artista MEXICANO detrás de K-Pop Demon Hunters y que celebró los recientes premios de la película

Aunque apenas se han cumplido 6 meses del estreno en streaming de la película de K-Pop Demon Hunters, también conocida como “Las Guerreras del K-Pop”, pareciera que ha cambiado para siempre la manera en que vemos la animación, pues ha sido uno de los proyectos más interesantes en los últimos años.

Sabemos que su historia, guion e incluso la música de esta película han hecho de esta obra una genialidad, misma que ha conectado tanto con chicos como grandes, siendo una de las entregas animadas más queridas de los últimos tiempos, de la cual podemos decir con orgullo que tuvo participación mexicana y cada logro se festeja en grande.

¿Quién es el mexicano que trabajó en K-Pop Demon Hunters?

Cruz Antonio Contreras Mastache, mejor conocido solamente como Cruz Contreras es un artista mexicano quien ha trabajado de la mano con Sony Pictures y que ha participado en grandes proyectos como en Spider-Man: Across The Spider-Verse y uno de sus últimos éxitos: K-Pop Demon Hunters, cinta que ha festejado a lo grande en los últimos días.

El artista originario de Iguala, Guerrero, quien con los años se ha especializado en efectos de personajes, trabajo que le ha conseguido nominaciones a los Premios Oscar, el cuál tiene altas probabilidades de conseguir con “Las Guerreras del K-Pop”, pues a medio año de su estreno este título se ha perfilado como uno de los favoritos del público y la crítica especializada.

¿Cuáles son los nuevos premios que ganó la película K-Pop Demon Hunters?

Hace unos días que “Las Guerreras del K-Pop” cosecharon un nuevo éxito, pues tuvieron una gran noche en los Critics Choice Awards 2026, donde se llevaron dos galardones a “Mejor Canción” con Golden y “Mejor Película de Animación”, por lo que el animador digital mexicano que trabajó en el proyecto Cruz Contreras no dudó en ocultar su felicidad:

“Kpop Demon Hunters acaba de ganar a mejor canción y a mejor película animada y yo no puedo creerlo 😭🫰🏽

Gente esta película cambió mi vida, estuve cerca de dos años en el proyecto y ha sido una de las películas que me regresaron el amor a lo que hago 😭”.

— Cruz Contreras (@cruzencanada) January 5, 2026

Recientemente también compartió en redes su emoción al enterarse de las 10 nominaciones de K-Pop Demon Hunters en los Premios Annie, galardones que entrega la Asociación Internacional de Películas Animadas.