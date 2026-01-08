De robar a ser una de las actrices más buscadas: Mia Goth habló sobre su episodio de cleptomanía y cómo lo superó

En los últimos años se nos ha hecho común ver a la actriz Mia Goth protagonizar grandes proyectos, quien poco a poco se ha ganado roles protagónicos, donde incluso su último trabajo en la película “Frankenstein” de Guillermo del Toro le hizo aún más popular en todo el mundo.

La actriz y modelo británica de 32 años recientemente hizo algunas fuertes confesiones sobre su pasado, mismas que dejaron a propios y extraños con la boca abierta, pues Mia Gypsy Mello da Silva Goth confesó que sufría de cleptomanía y que incluso fue arrestada.

¿Mia Goth era cleptómana?

En una reciente entrevista para el medio W Magazine, Mia recordó algunos de los momentos que han marcado su vida, pues esta última década ha sido todo un largo camino dentro del mundo del arte y espectáculo, siendo la etapa en la que sufrió de cleptomanía, a lo que contó cómo fue esa fase:

Comenzó alrededor de los 14 años. Relató que su primer robo fue un sándwich de albóndigas en una cafetería de Londres (ciudad de donde es originaria). De ahí, la actriz admitió que robaba impulsivamente objetos que no necesitaba a tal punto de que todo lo que vestía era robado, desde los accesorios hasta la ropa, aunque todo terminó cuando fue detenida robando un perfume.

Hoy en día Mia Goth es una de las actrices más reconocidas y buscadas de los últimos años, por lo que ha protagonizado películas como Frankenstein, la trilogía de X, El secreto de Marrowbone o Infinity Pool.

¿Qué es la cleptomanía?

La cleptomanía es un trastorno caracterizado por el impulso de robar objetos aunque no se requiera, pues a diferencia de un robo, la persona con este trastorno no busca un beneficio personal del objeto, sino que es impulso que no se puede controlar.

Este trastorno no tiene cura como tal, pero se puede controlar a través del uso de la psicoterapia y medicamentos.

