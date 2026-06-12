Muere Margaret Kerry, actriz que fue inspiración directa para la creación de Tinker Bell, a los 97 años

La industria del séptimo arte y toda la animación se encuentra de luto luego de una irreparable pérdida ya que se dió a conocer que el pasado 11 de junio de 2026 falleció la reconocida actriz y bailarina estadounidense Margaret Kerry a los 97 años de edad. La destacada estrella de la actuación fue conocida, entre otras cosas, por ser la inspiración del peronaje de "Campanita" en la película Peter Pan de 1953, una de las cintas clásicas de Disney, misma que ha marcado a miles de generaciones y que tuvo un impacto global ya que los personajes de "Peter Pan" y "Thinkerbell" se han convertido en iconos de la cultura pop.

Margaret Kerry: ¿De qué murió la reconocida actriz que fue la inspiración para crear a "Campanita"?

Margaret Kerry perdió la vida a causa de perder la batalla contra cáncer de pulmón. La noticia del fallecimiento de la reconocida actriz fue dada a conocer por medio de su familia vía facebook. "Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Margaret Kerry (Boeke), nuestra querida Campanilla", fueron algunas de las palabras que se podían leer en el comunicado. Además de esto los familiares informaron que la muerte de kerry se dió de manera pacífica "en los brazos de Jesús". Los hechos ocurrieron en en Wilmington, Carolina del Norte, lugar en donde también estaban presentes sus tres hijos (Ellen, Christina y Eric). En dicha publicación también aparece una fotografía de la actriz y una imagen del icónico personaje de "Campanita", hecho que ha conmovido a miles de personas.

Margaret Kerry, la modelo que sirvió para crear a Tinker Bell en PETER PAN, ha fallecido a los 97 años. pic.twitter.com/XHEB129Sca — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) June 12, 2026

¿Quién era Margaret Kerry?

Margaret Kerry fue una reconocida actriz, locutora y bailarina estadounidense. Fue reconocida por haber participado en series como Space Angel y The New 3 Stooges, en donde conquistó con su gran talento a muchas personas del publico. Además de eso no solo se desepeñó en el cine y la televisión sino que también fue presentadora en un programa de radio cristiana. Por otro lado también debutó como autora ya que publicó su libro "Tinker Bell Talks: Tales of a Pixie Dusted Life".

Su gran debut y por lo que muchas otras personas la conocieron fue por haber sido la inspiración en la vida real para la creación del personaje de "Campanita" en la icónica película de Peter Pan de 1953. "Buscaban a una chica joven que se sintiera cómoda con los movimientos de baile" fue lo que la actriz relató en una entrevista cuando habló sobre su experiencia en dicho proyecto, según lo relata el medio internacional The Hollywood Reporter. Cabe destacar que la estrella de la actuación también prestó su voz y moviminetos para dar vida a una de las sirenas del famoso clásico de Disney. Su partida deja una huella imborrable en la animación, pero su legado vivirá a través de cada uno de los proyectos que realizó.

