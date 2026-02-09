ÚLTIMA HORA: Muere Blake Carrett, actor infantil de “How to Eat Fried Worms”

Triste noticia en el mundo del espectáculo al darse a conocer el lamentable deceso del actor Blake Garrett, conocido por su participación en "How to Eat Fried Worms”. De acuerdo con declaraciones de su madre, Carol Garret, el actor falleció este domingo,

Carol, informó que el actor de 33 años había sido diagnosticado recientemente con herpes zóster y podría haberse automedicado para aliviar el dolor. Sin embargo, están en la espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa oficial de su muerte. Asimismo, reveló que Blake vivía en Tulsa, Oklahoma, y había retomado una vida tras superar sus problemas de adicciones.

¿Quién es Blake Garrett?

Blake destacó como actor infantil y obtuvo papeles principales desde temprana edad en producciones locales como Aladín y la lámpara mágica y Peanuts: Tributo a Charlie Brown.

A los 10 años comenzó una gira con el show Barney’s Colorful World International Tour. Su mayor oportunidad llegó en 2006, cuando interpretó a Plug en "How to Eat Fried Worms", papel que le valió un Young Artist Award al Mejor Reparto Infantil.

