ÚLTIMA HORA: Muere Corey Parker, actor de “Will & Grace” y “Viernes 13", a los 60 años

El mundo del entretenimiento está de luto. Muere el actor Corey Parker, famoso por aparecer en cintas como "Viernes 13" y “Mi novia y el monstruo”, y series como "Will & Grace". La noticia se confirmó este sábado, 7 de marzo, por la tía de la estrella. No obstante, la muerte del actor se dio el pasado jueves, 5 de marzo, en Memphis, Tennessee. Corey Parker tenía 60 años.

¿De qué murió el actor Corey Parker?

Según confirmó la tía de Corey para TMZ, el actor perdió la vida tras una larga batalla contra el cáncer. De momento, se desconoce qué tipo de cáncer y en qué etapa de la enfermedad se encontraba.

¿Quién era Corey Parker?

Corey Parker inició en la industria del entretenimiento a mediados de los años 80. El actor saltó a la fama en 1985 tras su papel de Pete en la película “Viernes 13: Un nuevo comienzo”. Desde entonces, apareció en diversas cintas y series de televisión hasta inicios de los 2000. Posteriormente, su tiempo en pantalla disminuyó. Su última aparición fue en el largometraje de 2021, "The Trouble", donde interpretó al personaje de Wayne.

¿En qué películas apareció Corey Parker?

Si bien su aparición más popular fue en Viernes 13, el actor cuenta con importantes cintas en su filmografía. A continuación, un listado con las más populares:

