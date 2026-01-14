AL MOMENTO: Reportan la muerte de uno de los actores más queridos de Star Wars y Harry Potter

En las últimas horas ha comenzado a circular en internet que uno de los actores más queridos del mundo de la ciencia ficción habría muerto hace unos días, tratándose de el británico Michael Henbury, quien participó en cintas como Star Wars y Harry Potter, entre otros clásicos del cine.

De acuerdo con diversas fuentes dedicadas al fandom tanto de "Las Guerras de las Galaxias", el actor habría fallecido el 07 de enero pasado a los 67 años de edad, dejando un gran legado con su trabajo actoral, pues midiendo menos de un metro fue uno de los pioneros en el mundo actoral de papeles especiales.

¿Quién fue Michael Henbury?

Nacido en Southampton, Inglaterra el 26 de noviembre de 1958 y fue el actor de menor estatura de todo Reino Unido, lo que le valió para llegar a diversos proyectos televisivos como de cine.

El actor es recordado principalmente por sus apariciones en películas de fantasía y ciencia ficción, ganando el corazón del público con sus apariciones que a decir verdad, quedaron en la historia de grandes sagas cinematográficas.

¿En qué películas apareció Michael Henbury?

Si bien, sus papeles solían ser esporádicos, los trabajos más recordados de Henbury son en Star Wars: Episodio VI: El retorno del Jedi de 1983, donde interpretó a un Ewok de la luna de Endor).

Otra de sus grandes películas fue en Laberinto de 1986 donde hizo el papel de un duende, película protagonizada por David Bowie; un par de años más tarde apareció en Willow, donde actuó como Nelwyn Villager, quien era un habitante de la comunidad de Willow.

Otro de sus papeles más recordados fue el de Gringotts Goblin en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2 de 2011.

¿De qué murió el actor Michael Henbury?

Si bien, de momento no ha habido algún comunicado oficial sobre su fallecimiento, su círculo cercano se ha mantenido un tanto reservado respecto a lo que fue del actor, por lo que se espera que en los próximos días se informe qué fue lo que realmente pasó con Michael.

La noticia se dio a conocer en Instagram por sus representantes, quienes postearon una fotografía del actor con el siguiente mensaje:

"2026, tenemos algunas noticias tristes porque nuestro querido amigo y cliente de la convención #MichaelHenbury tristemente falleció el 7 de enero.

Era un caballero único con su sentido del humor pero siempre cuidaba de todos.

Tomado en su último evento internacional #Intergalcticon junto a muchos compañeros Ewoks de Return of the Jedi.

Que la fuerza esté contigo, Mike, en tu viaje hacia la próxima vida".