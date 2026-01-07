Fue parte de La Academia y ahora podría convertirse en la próxima Mujer Maravilla del universo de Marvel

Melissa Barrera ha sobresalido en el mundo de la actuación, en Hollywood ha sido parte de diversos proyectos como Scream 6, Scream 5, Abigail, Your Monster, No Descansarás, Carmen, En El Barrio, entre otros. La actriz antes de despegar su carrera actoral formó parte de uno de los realities más importantes de música: La Academia de TV Azteca, en donde destacó por su maravillosa voz. Hoy Melissa se ha vuelto viral debido a que hay rumores de que podría ser la próxima Mujer Maravilla, sumándose al Universo Cinematográfico de Marvel. Aquí te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿Por qué Melissa Barrera podría ser la nueva Mujer Maravilla del UCM?

En una entrevista reciente el actor Simu Liu, mejor conocido por su papel en Shang-Chi destacó las cualidades que posee la regiomontana, entre ellas las que tienen que ver con la fuerza y condición física. Melissa y Simu trabajaron juntos en The Copenhagen Test, serie de ciencia ficción y espionaje, dónde él pudo conocer el trabajo de la actriz.

Simu Liu reiteró que Melissa es una mujer comprometida y que se exige mucho. Destacó que durante las grabaciones de la serie la actriz realizó tan bien las escenas de riesgo que él pensó que ella sería perfecta para interpretar a la próxima Mujer Maravilla. La entrevista ya se está volviendo viral y muchos usuarios reconocen que ella sería una gran opción debido a su esfuerzo.

¿Qué actrices han interpretado a la Mujer Maravilla?

Una de las actrices más sombradas durante los últimos años ha sido Gal Gadot, quién hizo su debut como la Mujer Maravilla, película dirigida por Patty Jenkins en 2017. La actriz es una de las favoritas del UCM debido a que superó cualquier expectativa de este icónico personaje. Sin embargo, otras actrices como Lynda Carter, Cathy Lee Crosby, Adrianne Palicki y Ellie Wood Walker también le han dado vida a este personaje.

Cada uno de los fans ha tenido a sus favoritas dependiendo de la actuación del actor e incluso la época, ya que hay películas que conectan mejor con ciertas generaciones.