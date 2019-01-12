¿Qué tienen de particular las películas de Adam Sandler? Aquí te dejamos algunos datos curiosos sobre este singular actor de Hollywood.

Nuestro querido y conocido actor Adam Sandler, popular por sus múltiples y populares películas, unas buenas y otras no tantas, y en su faceta como productor, sus películas tienen cosas muy particulares, aquí van algunos datos curiosos.

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Dentro de sus curiosidades de este singular productor, son las participaciones ‘cameos’ dentro de sus películas, así es, al puro estilo de Stan Lee, o podría ser la copia barata. Algunos de los que han participado en dichos cameos son sus amigos Chris Rock, Norm MacDonald, David Spade y sobre todo Rob Schneider.

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Otro dato particular, sobre todo en las últimas películas, han sido la participación de niños en situaciones familiares muy chistosas, y esto tiene una explicación, basta revisar su biografía para darse cuenta que todo se debe a que le encanta la paternidad, y eso lo ha reflejado en la pantalla grande.

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Ya para terminar, no podemos dejar pasar las múltiples nominaciones a los premios Razzie, así como lo leen, no todo es miel sobre hojuelas, sus películas han sido nominadas y premiadas a lo peor de la industria cinematográfica, ¡vaya que es multifacético!

Bueno, sin lugar a duda, Adam Sandler da mucho de que hablar en esta industria, no te lo pierdas en nuestra barra de películas. ¡Sólo por Azteca 7!

