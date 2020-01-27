¿Eres fan de Studio Ghibli? Las películas de la casa de animación japonesa llegarán a una plataforma de streaming.

A partir del 1 de febrero podrás disfrutar desde la comodidad de tu casa de 21 películas de Studio Ghibli a través de una reconocida plataforma de Streaming. Los filmes se añadirán en tres partes en los meses de febrero, marzo y abril, el catálogo incluye el icónico Viaje De Chihiro, Cuentos De Terramar, El Cuento De La Princesa Kaguya y Pompoko.

En la actualidad hay muy buenas vías para que una película llegue al público. Hemos escuchado a nuestros fans y decidido compartir nuestro catálogo vía streaming. Esperamos que la gente alrededor del mundo descubra el mundo de Studio Ghibli a través de esta experiencia

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La noticia ha sido bien recibida por los fans, y hasta en embajador de Japón en Argentina expresó su entusiasmo:

Son historias maravillosas. Me conmovieron tanto a mí como a mis hijos y nos generaron hermosas sensaciones. Seguro que todas estas películas les dejaron muy buenos recuerdos a ustedes también

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