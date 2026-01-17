¡Paren todo! Ya hay FECHA oficial para el regreso de El Exorcista al cine con Scarlett Johansson

Si te estabas preguntando cuándo se estrena la nueva película de El Exorcista la cual será protagonizada por la mismísima Scarlett Johansson, ya es oficial: llegará a cines el 12 de marzo de 2027. Esta nueva fecha fue revelada luego de que Universal Pictures anunciara que movería su estreno, que originalmente estaba planeado para marzo de 2026. Puede que parezca que es una mala noticia el que no podremos disfrutarla este año, pero parece ser que no debemos tomarlo a mal.

La nueva fecha de estreno de El Exorcista en cines

Universal y los fanáticos del cine de horror ya tenían marcado el calendario con la fecha: 13 de marzo de 2026, una fecha perfecta para una película de terror, pero hubo cambio de planes. El estudio decidió retrasar el estreno un año, quedando la nueva fecha para el 12 de marzo de 2027, lo que confirma que esta nueva etapa del clásico sobrenatural vendrá con una estrategia más cuidada y posiblemente también con una producción más grande de lo que imaginábamos.

¿Por qué retrasaron la película de Mike Flanagan?

Desafortunadamente, se desconoce la razón del retraso, pues no se dieron razones oficiales; pero el retraso parece apuntar a un tema de agenda, pues Mike Flanagan está metidísimo en otros proyectos, incluyendo el desarrollo de Carrie como serie. Al parecer no quisieron que se realice aprisa esta nueva cinta, pues él es un experto en el género, por lo que se le quiso dar más tiempo para que la historia fuera sólida.

¿Esta versión de El Exorcista estará conectada con las películas anteriores?

No, y esto es importante señalar porque lo que prepara Flanagan ha sido descrito como una “nueva versión radical”, pero sin conexión directa con la franquicia reciente, incluyendo El Exorcista: Creyentes (2023). El director y la producción lo tienen muy claro, no quieren “parchar” lo que ya existe, quieren reinventar el miedo desde cero.

Scarlett Johansson y el misterio del nuevo elenco

Además de tener a Scarlett Johansson como protagonista, la película también sumó al joven actor Jacob Jupi, quien fue una revelación en el drama Hamnet. Por el momento se desconoce qué papeles interpretarán, aunque fuertes rumores señalan que podrían dar vida a madre e hijo, y que él sería el blanco principal de la presencia demoníaca.

¿Qué podemos esperar del regreso de El Exorcista?

Todo parece indicar que se viene una muy buena cinta de terror, pues Mike Flanagan es un experto en terror emocional, lento, opresivo y elegante. Además, un filme protagonizado por Scarlett Johansson no puede decepcionar, pues ella tiene peso, presencia y capacidad para cargar una película intensa.