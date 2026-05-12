La película mejor calificada del 2026 es de terror y se estrena esta quincena en cines de México, ¿de qué trata y qué dice la critica?

Desde "Undertone" hasta "Hokum" o "La Posesión de la Momia", mayo se ha convertido este 2026 en el mes de excelencia para todos los amantes de las películas de terror, y para seguir con los honores de mitad de año llega a los cines la película mejor calificada del 2026 en Rotten Tomatoes: Obsession, del estudio Blumhouse, encargado de habernos entregado joyitas como "Los huéspedes", "Siniestro" o "Nosotros".

Obsession llega a los cines de México este jueves 14 de mayo, y aunque ha pasado un poco desapercibida comienza a subir la conversación alrededor de ella ya que sí, recibió la calificación de 96% en Rotten Tomatoes, convirtiéndose en uno de los estrenos más aclamados por la crítica en lo que va del 2026 y prometiendo ser un nuevo clásico del género del terror.

¿De qué trata "Obsession"?

En Obsession seguimos a un joven que está enamorado de alguien que, aparentemente, no siente lo mismo por él, desanimado y sin valor de invitarla a salir, él pide un "inocente" deseo: "Deseo que Nicki me ame más que a nadie en todo el planeta", después de esa frase todo parece irse en picada, Nicki se enamora de él y rápidamente comienzan a salir pero él nota que hay algo raro, parece como si ella se hubiera obsesionado con él y la relación que en un inicio parece ser ideal se transforma en una llena de violencia, celos y por supuesto: sangre.

Y no, el protagonista no tiene forma de cancelar el deseo.

¿Qué dice la crítica sobre "Obsession"?

Después de su explosivo recibimiento en Rotten Tomatoes, "Obsession" tiene crítica variada, pero todas se cruzan en un punto en común: la película pone en alto al género del terror, muchas veces menospreciado dentro de los diversos géneros en la industria del cine.

"Cada década más o menos una nueva película de terror se levanta con orgullo para dar completamente al género la rápida patada que necesita. 'Obsession' es esa película".

"'Obsession' es brutal, sombría, apenas hermosa, y de ninguna manera pretendo poner ese sentimiento a la ligera. La película es más que desgarradora; es devastadora y aplastante para el espíritu".

"'Obsession' es paciente, mala, divertida cuando quiere ser, y absolutamente implacable cuando deja de querer serlo. Ten cuidado con lo que deseas, de hecho".

Estos son solo de los comentarios más destacados que podemos encontrar en la plataforma, críticas que claramente dejan una vara muy alta con la cual medir Obsession cuando llegue a los cines mexas, pero definitivamente es una película que debemos ver con nuestros propios ojos para poder decir si sí es la mejor del año.