Estas fueron las películas MÁS BUSCADAS en Google en el 2025
Desde el terror a los superhéroes para los mexicanos el cine se mantuvo como uno de los temas que más curiosidad y conversación generó en Google a lo largo del año.
Previo a concluir este 2025 Google destacó que las películas también ocuparon un lugar importante en las consultas de búsqueda, por lo que a continuación te dejamos el top 10 de las películas más buscadas por los mexicanos que van desde el terror hasta la animación.
La cinta de terror generó gran interés entre el público mexicano, posicionándola como la película más buscada por los usuarios en 2025. La nueva adaptación del importante y clásico vampiro impulsó a que internautas acudieran al buscador para esclarecer todo tipo de dudas que tenían sobre este proyecto.
Nosferatu:
La franquicia animada regresó al interés de los mexicanos, luego del estreno de este título en versión Live Action en junio de 2025.
Cómo Entrenar a tu Dragón:
La historia de lilo una niña de Hawaii y un ser de otro planeta en formato Live Action dominó las búsquedas de este 2025, sin duda, fue un estreno que acaparó el cariño de los mexicanos.
Lilo & Stitch:
La figura del Hombre de Acero siguió vigente en el radar con numerosos usuarios buscando información sobre la película más reciente del icónico superhéroe.
Superman:
Más allá de la trama quizá la participación de Selena Gómez dentro de este proyecto, así como la de Karla Sofía Gascón pudieron influir en que internautas desataran una ola de búsqueda sobre Emilia Pérez.
Emilia Pérez:
La comedia dramática ganadora del Oscar de Sean Baker refleja que las audiencias se interesaron por dramas o historias que trascendieron más allá de sus géneros originales.
Anora:
La franquicia de terror Destino Final se mantuvo vigente con su nueva entrega Lazos de sangre, atrayendo búsquedas tanto de fans de la saga como de nuevos espectadores.
Destino Final: Lazos de sangre:
El cine de acción con tintes de universos compartidos también fue tendencia; Thunderbolts se posicionó entre las búsquedas más populares.
Thunderbolts:
Nominada al Oscar 2025, Memorias de un caracol figuró en las consultas.
Memorias de un caracol:
La saga El Conjuro volvió a inquietar al público mexicano con el retorno de la familia Warren.
El Conjuro 4: Los últimos ritos: