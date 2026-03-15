¡Regresan Mike y Sulley! Pixar CONFIRMA que ya trabaja oficialmente en Monsters, Inc. 3

Buenas noticias para los fans de Monsters Inc. pues la compañía confirmó que ya se trabaja en la tercera parte de esta secuela. Asimismo, se reveló que el regreso una de las franquicias más queridas del estudio se encuentra en la fase temprana de desarrollo.

El anuncio se dio a conocer a través del plan de proyectos futuros del estudio, liderado por Pete Docter, director creativo, quien confirmó que Pixar continuará apostando por algunas de sus sagas más populares mientras también se trabaja en desarrollar nuevas historias.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la trama, director o fecha de estreno, sin embargo, ya genera gran expectativa entre el público que extrañaron a Mike Wazoowski y a Sulley, además, a que sería la primera película de la franquicia desde Monsters University que se estrenó en 2013.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Pixar?

Además del anuncio del regreso de Monster Inc. fans se han mostrado satisfechos con los próximos estrenos que ya han sido confirmados por el estudio, pues se sabe que durante los próximos años su calendario cinematográfico estrenará importantes títulos.

Uno de los estrenos más esperados y será próximamente es Toy Story el cual llegará a todas lasa salas del cine el próximo mes de junio de 2026, de momento se especula que la nueva aventura de los juguetes más queridos liderada por Woody y Buzz se enfrentarán a la nueva tecnología,

Otro de los títulos que han llamado la atención es “Los Increíbles 3”, se prevé que llegue a los cines en 2028 y retoma la historia de la familia de superhéroes, sin embargo, no se ha revelado quién será el villano de esta historia, así como el tema central.

El año pasado también se confirmó el regreso de "Coco 2", de acuerdo con Pixar este retorno llegaría aparentemente a finales de la década, consolidando una etapa en la que se mezclan nuevas historias con el regreso de las franquicias más populares y queridas.