¿Qué películas de Disney-Pixar ver en Navidad?

Si no tienes planes para este 25 de diciembre una excelente opción es quedarte en casa a disfrutar del recalentado, un ponche caliente y unas propuestas de películas de Disney-Pixar que son imprescindibles para ver en Navidad.

Frozen

Con ese ambiente en hielo, propio de la navidad y el invierno, la saga Frozen representa una gran opción para ver en este día festivo. Todo comienza cuando una profecía condena al reino de Arandelle a vivir en un invierno eterno. Anna, Kristoff y Sven empiezan un viaje lleno de aventuras en busca de Elsa, la hermana de Anna y Reina de las Nieves, la única person capaz de terminar con el gélido hechizo.

El orden correcto para ver estas cintas es Frozen: una aventura congelada, Frozen 2, Frozen: Fiebre congelada y Olaf: Otra aventura congelada de Frozen.

Soul

Esta película puede ser una gran reflexión en Navidad y estas fechas de amor y paz. La trama gira en torno a un profesor de música que ha perdido la pasión, así que se transporta fuera de su cuerpo al "Gran Antes" y debe encontrar el camino de regreso con la ayuda de un alma infantil que además aprende sobre sí misma. Se trata de una gran historia aspiracional que invita a realizar tus sueños.

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Coco

Esta cinta se convirtió ya en un ícono de la cultura mexicana y cada vez hay menos personas que no la han visto; si eres de estos últimos puedes disfrutarla o repetir la experiencia de esta cinta que conecta con la tradición mexicana de Día de Muertos.

Esta cinta aborda a Miguel, un niño que sueña con ser músico, pero su familia se lo prohibe porque su tatarabuelo, músico, los abandonó, y quieren obligar a Miguel a ser zapatero, como todos los miembros de la familia. Por accidente, el pequeño entra en la Tierra de los Muertos, de donde sólo podrá salir si un familiar difunto le concede su bendición. Desde luego la importancia de la familia también es trascendente en estos días de fiesta.

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