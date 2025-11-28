La película de comedia y romance que está entre lo más visto y debes ver antes de Navidad

Con el objetivo de seguir renovando el catálogo de películas y series para atraer a más suscriptores, Netflix ha incorporado una nueva cinta de Navidad a su plataforma. Este contenido audiovisual se estrenó el pasado 19 de noviembre.

A pocos días de su estreno, la comedia romántica El encanto del champán sigue en el top de lo más visto de la plataforma y cosecha buenas críticas. La cinta dura 1 hora con 39 minutos y es perfecta para entrar en clima navideño. Esto es todo lo que debes saber antes de verla.

El encanto del champán: ¿De qué trata la película de Navidad que se mantiene dentro del top de lo más visto?

La trama de El encanto del champán sigue a Sydney Price (Minka Kelly), una ejecutiva que viaja a París con un objetivo claro: adquirir Château Cassell. Esta última es una de las casas de champán más prestigiosas de Francia.

Pero antes de concentrarse en las negociaciones, Sydney se permite una noche para disfrutar de la ciudad. Allí es cuando conoce a Henri (Tom Wozniczka): un hombre encantador con quien tiene una conexión inmediata y mágica.

Pero lo que parece un encuentro casual, se vuelve más complejo: Henri es el hijo de Hugo (Thibault de Montalembert), fundador de la empresa que Sydney intenta comprar. Entonces la protagonista deberá convivir con él durante varios días y encontrar un delicado equilibrio entre el romance y los negocios.

Elenco de la película El encanto del champán

El éxito de esta película se debe a varios factores. Uno de ellos es la historia de amor clásica que triunfa al llegar el clima navideño. Otro son las imponentes escenas de nieve en Europa. Pero no hay que dejar de lado el elenco con el que cuenta la producción estadounidense dirigida por Mark Steven Johnson:



Minka Kelly interpreta a Sydney Price.

Tom Wozniczka interpreta a Henri Cassell

Thibault de Montalembert interpreta a Hugo Cassell

Sean Amsing interpreta a Roberto Salazar

Si bien no está basada en una historia real en particular (lo que no quita que pueda estar parcialmente inspirada en ello), la película toma elementos de la vida real. Uno de ellos es el funcionamiento de la industria del champán, las dificultades que atraviesan las bodegas tradicionales y las compras empresariales.