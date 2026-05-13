OFICIAL: Confirman Son Como Niños 3, uno de los éxitos más grandes de Adam Sandler

Este miércoles se hizo oficial que Son Como Niños 3 será realidad y es que esta divertida historia de Adam Sandler le ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en una de las películas favoritas de su público mexicano.

A más de 15 años del estreno de la primera entrega, esta película cargada de humor, así como un mensaje positivo y amistad se ganó un lugar en el corazón del público, por lo que la secuela no se hizo esperar y llegó 3 años más tarde y una década después estaríamos por ver la tercera parte de Lenny Feder y compañía.

¿Qué se sabe sobre Son Como Niños 3?

De acuerdo con el medio Hollywood Reporter, habrían comenzado los trabajos para la tercera película de Son Como Niños (Grown Ups en su idioma original). De acuerdo con la primera información compartida, el director de la película será Kyle Newacheck y el guión estará a cargo del mismo Adam Sandler y Tim Herlihy, uno de sus colaboradores más cercanos por lo que podemos tener garantizadas las risas y ese humor único.

Por ahora no se han revelado más detalles sobre la trama o el reparto, aunque uno de los detalles que Sandler había fijado para la segunda película era el regreso de los personajes de la primera cinta, por lo que se espera que esta cuente con Salma Hayek, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Maya Rudolph, Maria Bello y compañía.

¿Qué esperar de Son Como Niños 3?

Aunque ha pasado más de una década de la última entrega de esta historia de la familia Feder y sus amigos, los adultos ya son más adultos y cabe recordar que en la segunda película Lenny se iba a convertir en padre por cuarta ocasión, lo que abría una nueva (vieja) etapa en su vida.

Tras la muerte del joven actor Cameron Boyce en el año 2019 las posibilidades de una nueva entrega lucían bastante complejas, pues fue un miembro importante de la producción, por lo que tendríamos que esperar a cómo se manejará su ausencia en esta tercera película de Son Como Niños, donde incluso se podrían enfocar únicamente en los adultos.

