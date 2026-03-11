Gael García Bernal pronto estará de estreno con su próximo proyecto cinematográfico: En el Valle de las Sombras. La película recientemente terminó su producción en Colombia y aquí te compartimos TODOS los detalles: de qué trata, quién más aparece como parte del elenco y cuándo estará disponible para ver en México.

En el Valle de las Sombras: ¿De qué trata la nueva película de Gael García Bernal?

En el Valle de las Sombras corre bajo la dirección del cineasta Sebastián Cordero, mientras que el guion es una adaptación de la obra The Country of the Blind (El país de los Ciegos, en español) de H. G. Wells (1904).

La cinta cuenta la historia de Álvar Toledano (Gael García), un montañista que queda atrapado en un valle durante una excursión. Sin embargo, éste no está solo; pues la zona está habitada por una comunidad ciega que lleva años en el lugar. Al inicio, Álvar cree tener cierta ventaja ante el pueblo. No obstante, a lo largo de la película, éste descubre cómo es que la comunidad ha persistido pese a su discapacidad.

Durante su estancia en el Valle, Álvar es cuidado por Medina (Natalia Reyes), una de las habitantes de la comunidad, de quien cae perdidamente enamorado. En este contexto, Álvar tendrá que tomar una importante decisión: abandonar todo lo que conoce para permanecer en el Valle de las Sombras o regresar a su antigua vida.

¿Quién aparece en El Valle de las Sombras? Este es el elenco de la película

Además de Gael García y Natalia Reyes, el elenco principal también está conformado por los actores Claudio Cataño, Diego Vásquez y Margarita Rosa de Francisco.

¿Cuándo se estrena la película de En el Valle de las Sombras?

De momento, no se ha revelado la fecha de estreno oficial de En el Valle de las Sombras. No obstante, la cinta ya se ha convertido en una de las MÁS esperadas. Dado que la producción ya llegó a su fin, lo más probable es que la película sea estrenada a finales de 2026 o inicios de 2027. Según adelantó Deadline, el largometraje tendrá una breve ventana de estreno en cines antes de ser lanzada de manera exclusiva en streaming, pues se trata de una producción original por parte de una reconocida plataforma digital.