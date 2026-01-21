La referencia a Juan Gabriel en K-Pop Demon Hunters que casi nadie notó

Si te declaras superfan de K-Pop Demon Hunters, traemos para ti un dato que te volará la cabeza: Recientemente se confirmó que la película tiene una referencia directa a Juan Gabriel y casi nadie la notó. Esto se dio a conocer luego de que un artista mexicano que trabajó en la animación la soltó en redes. Te contamos de qué se trata.

El mexicano detrás del detalle: ¿quién es Cruz Contreras?

Cruz Contreras es un artista digital mexicano que formó parte del equipo de animación de K-Pop Demon Hunters, una de las películas más comentadas, exitosas y queridas del 2025.

El 12 de enero de 2026, tras la victoria del filme en los Golden Globes, Cruz celebró con un mensaje que hizo que muchos reconocieran su talento y lo lejos que ha llegado en su carrera: “Mi carita al enterarme de que la película donde trabajé cerca de dos años y que cambió mi vida hoy se gana el Globo de Oro a Mejor Película Animada”.

La referencia a Juan Gabriel que se escondió en el look de Rumi

Resulta que hace meses el animador publicó un dato curioso en sus redes sociales, para ser precisos el primero de noviembre de 2025. Sin embargo, la plataforma de streaming acaba de rescatar el tweet de Cruz, volviéndolo viral. En dicha publicación que compartieron, Cruz básicamente nos dio el mejor “Easter egg” que no sabíamos que necesitábamos.

Necesitamos animar una chaqueta con múltiples piezas de joyería en Rumi, yo buscando la mejor referencia … mi poderosa referencia 🫰🏽

El divo de Juárez sellaba la honmoon cada que cantaba ! pic.twitter.com/4MGaXvTszr — Cruz Contreras (@cruzencanada) November 2, 2025

Aquí contó que cuando el equipo necesitaba animar una chaqueta con múltiples piezas de joyería para Rumi, él se puso a buscar la mejor referencia visual y obviamente, había un personaje mexicano cuyo flow y elegancia eran únicos e irrepetibles: Juan Gabriel.

Según explicó, su inspiración fue la icónica chaqueta negra con lentejuelas y detalles dorados que El Divo de Juárez usaba y con la que “sellaba” cada presentación. Y la verdad es que, si te fijas bien, el look de Rumi tiene un vibe muy parecido, como si fuera un homenaje modernizado con estética K-pop.

¿Por qué este guiño es tan importante para muchos?

Puede que parezca insignificante, pero este es un recordatorio de que la cultura pop puede venir de muchos lados, incluso de íconos mexicanos. No todo lo que brilla es oro; a veces solo es talento mexicano que encuentra excelentes y emblemáticas referencias en su propia cultura, lo que sin duda nos llena de orgullo como fans y como país.

Así que si lo piensas, K-Pop Demon Hunters también trae tantito de México en el escenario.

