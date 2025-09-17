Revelan escena eliminada de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos; ¿sale Dr. Doom?

A casi dos meses del estreno de ‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’, por medio de redes sociales se filtró una de las escenas eliminadas de la cina que reunió el talento del icónico Pedro Pascal, Vanesa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, la cual da más detalles del universo en que se desarrolla.

En ella vemos a Sue Storm bajando hasta Subterráneo, la ciudad comandada por Hombre Topo, quien es protagonizada por Paul Walter Hauser, todo ello para tener una conversación, la cual terminó siendo intrascendental para los acontecimientos que vemos en el resto de la película, únicamente aporta contexto para entender su amistad.

Cabe mencionar que, durante su primer fin de semana, la película recaudó 118 millones de dólares, según el portal Office Mojo. Dicha cifra está algo por debajo de las expectativas teniendo en cuenta las preventas realizadas para el primer día, sin embargo, superó a ‘Superman’ de James Gunn, la cual se estrenó el 11 de junio del presente año.

¿Qué película de Marvel se estrenará después de Los 4 Fantásticos?

La llamada Fase 5 del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) se había iniciado en 2023 con Ant-Man & The Wasp: Quantumanía, y no había conseguido buenos números en la taquilla, con la excepción de Deadpool y Wolverine .La reciente película de‘Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos’ supone un comienzo correcto para lo que ya es la Fase 6.

Después de ‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’ se estrenará ‘Spider-Man: Brand New Day’, cinta que será antesala del ‘Avengers: Doomsday’, en donde se dará el regreso de Robert Downey Jr. al UCM como Victor Von Doom, el emblemático villano de la familia favorita de Marvel.

