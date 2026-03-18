Revelan FECHA OFICIAL del estreno de Lilo y Stitch 2 en su versión live action

Lilo y Stitch 2, la secuela live action de la película que se estrenó en el 2025 ya tiene fecha oficial de lanzamiento en las salas de los cines, y es que fue a través del nuevo CEO de Disney que se dio a conocer la noticia: esta segunda parte la tendremos en la pantalla grande el próximo 26 de mayo de 2028.

La primera entrega en acción real de la película fue todo un éxito en taquilla, y es que en un inicio se tenía planeada que la película únicamente llegara a la plataforma de Disney+, sin embargo, fue una gran decisión llevarla a las salas de cines. Rápidamente el live action de Lilo y Stitch se convirtió en una de las adaptaciones en acción real más rentables de Disney, logrando en la taquilla internacional 341 millones de dólares en tan solo la primera semana de estreno de la película, recuperando así el costo de producción de 100 millones de dólares.

¿De qué va a tratar Lilo y Stitch 2?

Tal y como lo vimos en la primera entrega live action, Lilo y Stitch 2 adaptará la secuela animada del 2005. En esta versión vemos que Lilo se está preparando para una importante competencia de hula hula, pero nota que algo raro está ocurriendo con Stitch ya que comienza a comportarse una forma bastante extraña.

Se espera que el reparto de la primera entrega regrese para esta secuela:



Lilo - Maia Kealoha

Stitch - Chris Sanders

Nani - Sydney Agudong

Pleakley - Billy Magnussen

Jumba - Zach Galifianakis

David - Kaipo Dudoit

Tutu - Amy Hill

Cobra Bubbles - Courtney B. Vance

Señorita Kekoa - Tia Carrere

Gran Concejal - Hannah Waddingham

¿Dónde ver el live action de Lilo y Stitch?

La primera entrega del live action de Lilo y Stitch está disponible a través de la plataforma de Disney+.