Pinocchio ahora es una película de terror: sale el primer tráiler de la cinta que se une al Poohniverse

La nueva era de Pinocho llega de la mano de los creadores de Winnie the Pooh: Sangre y Miel, y Bambi: La Venganza, ahora en una entrega nueva que se une al Poohniverse de terror con "Pinocchio: Unstrung", en donde veremos a un reversionado Pinocho querer ser un niño de verdad a toda costa, incluso si eso significa atentar contra la vida de quienes lo rodean. Con esta premisa se ha revelado el primer trailer de la película.

En este avance logramos conocer a James, un niño que sufrió una terrible pérdida y al que le vendría bien tener un amigo: un muñeco de madera que tiene vida, sí: Pinocchio, quien conforme avanza la historia se da cuenta que desea ser justo como James, de carne y hueso. Más adelante en el trailer conocemos a una oscura versión de "Pepe Grillo" o Cricket, quien será el que guíe a Pinocho en su cruzada por hacerse de las partes necesarias para ser un niño de verdad: "voy a ser igual que James", lo escuchamos decir mientras en video vemos la amenaza del muñeco en su máxima expresión.

First trailer for the ‘PINOCCHIO’ horror movie set in the Poohniverse.



In theaters later this year. pic.twitter.com/oC9oVZWSwj — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 2, 2026

En esta nueva versión del niño de madera parece que tendremos a Pinocho siendo casi un Dr. Frankenstein, obteniendo piel, órganos y partes humanas para poder hacer su propio cuerpo, la duda recae en si podrá lograr su objetivo, o si alguien será capaz de detenerlo antes de que continúe con su ola de asesinatos.

El elenco de la película está compuesto por Robert Englund (Pesadilla en la Calle Elm), Richard Brake (Stranger Things), Peter DeSouza-Feighoney (Peter Pan: Pesadilla en Nunca Más), Kelly Rian Sanson (La Venganza de Popeye), Jessica Balmer (Todo Queda en Familia), Matthew Baunsgard (Jay Kelly), Cameron Bell (Just Kids), Charlotte Coleman (La maldición de Cenicienta) y Amanda Jane York (Monsternado).

¿Cuándo se estrena Pinocchio: Unstrung en cines?

Pinocchio: Unstrung se estrenará este 2026 en salas de cine seleccionadas alrededor de la República Mexicana, sin embargo aún no se confirma la fecha oficial de su llegada a la pantalla grande.